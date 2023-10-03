https://ria.ru/20231003/boevik-1900183585.html
Три боевика "Азова"* получили по 22 года за обстрелы домов в Мариуполе
Три боевика "Азова"* получили по 22 года за обстрелы домов в Мариуполе - РИА Новости, 03.10.2023
Три боевика "Азова"* получили по 22 года за обстрелы домов в Мариуполе
Суд приговорил трех боевиков нацполка "Азов*" к 22 годам колонии строгого режима за минометные обстрелы жилых домов в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:00
2023-10-03T15:00
2023-10-03T15:00
происшествия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Суд приговорил трех боевиков нацполка "Азов*" к 22 годам колонии строгого режима за минометные обстрелы жилых домов в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. "Признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, покушении на убийство, совершенном общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом... Приговором младшему сержанту Владиславу Курке, а также старшим солдатам Павлу Степанову и Сергею Шевеле назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как установил суд, в день начала СВО, 24 февраля 2022 года, Владислав Курка и его сослуживцы находились на базе своего подразделения. Рано утром поступила команда тревоги, все выдвинулись в Мариуполь. Находясь на кладбище, Курка решил обстрелять жилой массив на окраине города, чтобы "напугать мирное население, которое было настроено против военнослужащих батальона "Азов*". Для выбора цели Курка пользовался приложением "Армия SOS": ставил на карте точку, оно выдавало координаты объекта. Дома он выбирал по принципу попадания в радиус максимальной стрельбы орудия БМ-37 калибра 82 миллиметров. Далее по его команде выставляли миномет по показаниям. Как уточняется, в период с 5 по 10 марта 2022 года произведено не менее 100 выстрелов осколочно-фугасными минами по трем домам, в результате чего жилые дома разрушены. Мирные жители не пострадали.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230922/sud-1898033277.html
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происшествия, мариуполь, ситуация в днр и лнр, россия
Происшествия, Мариуполь, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
Три боевика "Азова"* получили по 22 года за обстрелы домов в Мариуполе
Три боевика "Азова" получили по 22 года за обстрелы жилых домов в Мариуполе
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Суд приговорил трех боевиков нацполка "Азов*" к 22 годам колонии строгого режима за минометные обстрелы жилых домов в Мариуполе, сообщается
в Telegram-канале Следственного комитета России.
«
"Признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, покушении на убийство, совершенном общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом... Приговором младшему сержанту Владиславу Курке, а также старшим солдатам Павлу Степанову и Сергею Шевеле назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Боевик "Азова"*, расстрелявший жителя Мариуполя, получил 22 года
Как установил суд, в день начала СВО, 24 февраля 2022 года, Владислав Курка и его сослуживцы находились на базе своего подразделения. Рано утром поступила команда тревоги, все выдвинулись в Мариуполь.
Находясь на кладбище, Курка решил обстрелять жилой массив на окраине города, чтобы "напугать мирное население, которое было настроено против военнослужащих батальона "Азов*".
Для выбора цели Курка пользовался приложением "Армия SOS": ставил на карте точку, оно выдавало координаты объекта. Дома он выбирал по принципу попадания в радиус максимальной стрельбы орудия БМ-37 калибра 82 миллиметров. Далее по его команде выставляли миномет по показаниям.
Как уточняется, в период с 5 по 10 марта 2022 года произведено не менее 100 выстрелов осколочно-фугасными минами по трем домам, в результате чего жилые дома разрушены. Мирные жители не пострадали.
* Запрещенная в России террористическая организация
В ДНР боевику "Азова"* вынесли приговор за двойное убийство в Мариуполе