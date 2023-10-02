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На Украине задержали мэра Сум при получении крупной взятки
На Украине задержали мэра Сум при получении крупной взятки - РИА Новости, 02.10.2023
На Украине задержали мэра Сум при получении крупной взятки
Мэр украинского города Сумы и директор городского департамента инфраструктуры задержаны при получении взятки в размере 1,4 миллиона гривен (около 38 тысяч... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T23:01
2023-10-02T23:01
2023-10-02T23:01
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мэр украинского города Сумы и директор городского департамента инфраструктуры задержаны при получении взятки в размере 1,4 миллиона гривен (около 38 тысяч долларов), деньги требовали с предприятия по вывозу мусора за беспрепятственное ведение ими бизнеса, сообщили в Службе безопасности Украины. "Разоблачили на коррупции городского голову города Сумы и директора департамента инфраструктуры города. Чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в городе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации спецслужбы, чиновники "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Подозреваемые требовали у предпринимателей более 2 миллионов гривен (более 54 тысяч долларов), в случае отказа платить угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса. "Задержали обоих фигурантов "на горячем", в момент получения одного из траншей неправомерной выгоды в размере 1,4 миллионов гривен (около 38 тысяч долларов - ред.). Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении по части 4 статьи "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Позже должностным лицам будет избрана мера пресечения", - добавили в СБУ.
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в мире, сумы, служба безопасности украины, украина, жкх
В мире, Сумы, Служба безопасности Украины, Украина, ЖКХ
На Украине задержали мэра Сум при получении крупной взятки
На Украине задержали мэра Сум при получении взятки в 38 тысяч долларов