https://ria.ru/20231002/vzyatka-1900069900.html

На Украине задержали мэра Сум при получении крупной взятки

На Украине задержали мэра Сум при получении крупной взятки - РИА Новости, 02.10.2023

На Украине задержали мэра Сум при получении крупной взятки

Мэр украинского города Сумы и директор городского департамента инфраструктуры задержаны при получении взятки в размере 1,4 миллиона гривен (около 38 тысяч... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T23:01

2023-10-02T23:01

2023-10-02T23:01

в мире

сумы

служба безопасности украины

украина

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100400/94/1004009465_0:483:1344:1238_1920x0_80_0_0_658284d5b469ed7e016380aa4f642379.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мэр украинского города Сумы и директор городского департамента инфраструктуры задержаны при получении взятки в размере 1,4 миллиона гривен (около 38 тысяч долларов), деньги требовали с предприятия по вывозу мусора за беспрепятственное ведение ими бизнеса, сообщили в Службе безопасности Украины. "Разоблачили на коррупции городского голову города Сумы и директора департамента инфраструктуры города. Чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в городе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации спецслужбы, чиновники "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Подозреваемые требовали у предпринимателей более 2 миллионов гривен (более 54 тысяч долларов), в случае отказа платить угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса. "Задержали обоих фигурантов "на горячем", в момент получения одного из траншей неправомерной выгоды в размере 1,4 миллионов гривен (около 38 тысяч долларов - ред.). Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении по части 4 статьи "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Позже должностным лицам будет избрана мера пресечения", - добавили в СБУ.

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899501869.html

https://ria.ru/20230826/vzyatka-1892454474.html

сумы

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сумы, служба безопасности украины, украина, жкх