Жильцов дома в Тобольске, где произошел взрыв газа, поселят в гостинице
Жильцов дома в Тобольске, где произошли взрыв газа и пожар, поселят в гостинице
© Фото : Максим Афанасьев/TelegramМногоквартирный дом в городе Тобольске Тюменской области, в котором произошел взрыв газа
Многоквартирный дом в городе Тобольске Тюменской области, в котором произошел взрыв газа
ТЮМЕНЬ, 2 окт - РИА Новости. Эвакуированных жителей многоквартирного дома в городе Тобольск Тюменской области, где из-за взрыва газа в квартире возник пожар, разместят в гостинице, сообщил мэр города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.
Взрыв газа и пожар, который перешел на крышу и распространился на 800 "квадратов", произошел в воскресенье вечером. По данным ГУМЧС региона, из дома было эвакуировано 296 человек.
"Из дома 3 по улице Ремезова расселено 149 человек, из них 28 несовершеннолетних прописанных (40 по факту). Четырнадцать человек сегодня ночью разместили в хостеле, днем переведем в гостиницу "Азимут" для дальнейшего проживания", - сообщил Афанасьев.
По словам мэра, пострадавшие при пожаре смогут получить выплаты, если документы утеряны, то их помогут оперативно восстановить. Психологическая помощь, выплаты, сбор вещей первой необходимости для пострадавших ведет Центр социального обслуживания населения.
Отмечается, что на месте происшествия работает техническая лаборатория МЧС, после оценки специалистами угроз и рисков, жильцам разрешат зайти в свои квартиры, но в сопровождении сотрудников полиции, чтобы исключить случаи мародерства.
В происшествии пострадали три человека, они госпитализированы, у двух состояние удовлетворительное, третий человек находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Прокуратура проводит проверку, в том числе соблюдения требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования.