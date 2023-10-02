https://ria.ru/20231002/voyna-1900008186.html

Гагин заявил, что Великая Отечественная война все еще продолжается

Гагин заявил, что Великая Отечественная война все еще продолжается - РИА Новости, 02.10.2023

Гагин заявил, что Великая Отечественная война все еще продолжается

Советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя заявление экс-министра юстиции Канады о том, что его страна стала убежищем для нацистов, отметил, что Великая... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:56

2023-10-02T16:56

2023-10-02T16:56

в мире

донецкая народная республика

ян гагин

владимир зеленский

канада

торонто

ярослав хунка

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя заявление экс-министра юстиции Канады о том, что его страна стала убежищем для нацистов, отметил, что Великая Отечественная война все еще продолжается. Ранее бывший министр юстиции Канады Ирвин Котлер на фоне скандала с чествованием эсэсовца в канадском парламенте заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников. "Ну вот, бывший министр юстиции Канады наконец-то официально признал, что Канада после Великой Отечественной войны стала прибежищем нацистских преступников. Да, это действительно так… Так что Великая Отечественная война не закончилась, она продолжается", - сказал Гагин РИА Новости. Собеседник агентства также рассказал, что с начала спецоперации руководит специальной группой при правительстве ДНР, которая занимается сбором свидетельств нацистских преступлений. В частности, по его словам, было найдено большое количество такой литературы, напечатанной на Западе. "Так вот в части этой коллекции книг особое место заняли те книги, которые были изданы в городе Торонто, они были изданы в 50-х и 60-х годах, и правительство Канады не могло не знать, что на их территории существуют такие печатные издания, которые формируют нацистскую литературу для пропаганды нацизма на западной Украине и в Польше. Эту литературу бережно доставляли на территорию Советского Союза и распространяли", - рассказал советник главы ДНР. В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.

https://ria.ru/20231002/natsisty-1899967625.html

https://ria.ru/20230930/kanada-1899619599.html

донецкая народная республика

канада

торонто

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в мире, донецкая народная республика, ян гагин, владимир зеленский, канада, торонто, ярослав хунка