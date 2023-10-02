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В Польше рассказали о ложных вызовах полиции из-за пьяных кошмаров - РИА Новости, 02.10.2023
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18:54 02.10.2023 (обновлено: 19:14 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/videniya-1900042680.html
В Польше рассказали о ложных вызовах полиции из-за пьяных кошмаров
В Польше рассказали о ложных вызовах полиции из-за пьяных кошмаров - РИА Новости, 02.10.2023
В Польше рассказали о ложных вызовах полиции из-за пьяных кошмаров
Сотрудники польской полиции за последние сутки как минимум дважды вынуждены были реагировать на информацию о преступлениях, которая оказалась результатом пьяных РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:54
2023-10-02T19:14
в мире
поморское воеводство
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ВАРШАВА, 2 окт - РИА Новости. Сотрудники польской полиции за последние сутки как минимум дважды вынуждены были реагировать на информацию о преступлениях, которая оказалась результатом пьяных кошмаров и видений, сообщила журналистам пресс-секретарь полиции в городе Бартошице Марта Кабелис. Первый случай произошел недалеко от города Бартошице Варминско-Мазурского воеводства. По данным Кабелис, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что "в доме находится труп". "В полицию позвонил мужчина и сообщил, что в доме находится труп. Сообщивший уточнил, что погибший был другом его сожительницы, полицейский направил по указанному адресу патруль", - рассказала она. Представитель полиции отметила, что мужчина говорил очень неотчетливо и принимавший звонок оператор вынужден был переслушать запись разговора, чтобы убедиться, что речь идет именно о трупе. "Когда полиция прибыла по адресу, дверь открыл совершенно пьяный мужчина. Он говорил тарабарщину, неуверенно стоял на ногах и от него сильно пахло алкоголем", - рассказала Кабелис. Полиция обыскала всю квартиру. Кроме пьяного мужчины, там больше никого не было. Мужчина признался, что ему "видимо это приснилось". Он получил штраф в размере 500 злотых (около 115 долларов) за ложный вызов полиции. Второй подобный случай произошел в Поморском воеводстве, где 47-летний мужчина сообщил в полицию, что кто-то пытается его задушить. Когда полицейские из Липницы прибыли в указанное место, выяснилось, что там в самом разгаре пьяная вечеринка, а обратившийся за помощью в полицию мужчина уже спит. Когда его разбудили, он не смог объяснить полиции, почему он утверждал, что его душили. Участники вечеринки тоже отрицали, что произошел какой-либо акт насилия. По мнению полицейских, вся ситуация просто приснилась мужчине. Когда полицейские установили личности всех присутствующих, оказалось, что один из них разыскивается для отбытия 3 месяца. Его задержали для того, чтобы отправить в исправительное учреждение.
https://ria.ru/20230913/taksist-1895993528.html
https://ria.ru/20230908/polsha-1894876944.html
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в мире, поморское воеводство
В мире, Поморское воеводство
В Польше рассказали о ложных вызовах полиции из-за пьяных кошмаров

В полиции польского Бартошице рассказали о ложных вызовах из-за пьяных кошмаров

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 2 окт - РИА Новости. Сотрудники польской полиции за последние сутки как минимум дважды вынуждены были реагировать на информацию о преступлениях, которая оказалась результатом пьяных кошмаров и видений, сообщила журналистам пресс-секретарь полиции в городе Бартошице Марта Кабелис.
Первый случай произошел недалеко от города Бартошице Варминско-Мазурского воеводства. По данным Кабелис, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что "в доме находится труп".
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"В полицию позвонил мужчина и сообщил, что в доме находится труп. Сообщивший уточнил, что погибший был другом его сожительницы, полицейский направил по указанному адресу патруль", - рассказала она.
Представитель полиции отметила, что мужчина говорил очень неотчетливо и принимавший звонок оператор вынужден был переслушать запись разговора, чтобы убедиться, что речь идет именно о трупе. "Когда полиция прибыла по адресу, дверь открыл совершенно пьяный мужчина. Он говорил тарабарщину, неуверенно стоял на ногах и от него сильно пахло алкоголем", - рассказала Кабелис.
Полиция обыскала всю квартиру. Кроме пьяного мужчины, там больше никого не было. Мужчина признался, что ему "видимо это приснилось". Он получил штраф в размере 500 злотых (около 115 долларов) за ложный вызов полиции.
Второй подобный случай произошел в Поморском воеводстве, где 47-летний мужчина сообщил в полицию, что кто-то пытается его задушить. Когда полицейские из Липницы прибыли в указанное место, выяснилось, что там в самом разгаре пьяная вечеринка, а обратившийся за помощью в полицию мужчина уже спит. Когда его разбудили, он не смог объяснить полиции, почему он утверждал, что его душили. Участники вечеринки тоже отрицали, что произошел какой-либо акт насилия. По мнению полицейских, вся ситуация просто приснилась мужчине. Когда полицейские установили личности всех присутствующих, оказалось, что один из них разыскивается для отбытия 3 месяца. Его задержали для того, чтобы отправить в исправительное учреждение.
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