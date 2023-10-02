https://ria.ru/20231002/ukraina-1899905778.html

Украине придется задуматься о прекращении конфликта с Москвой, пишут СМИ

Украине придется задуматься о прекращении конфликта с Москвой, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2023

Украине придется задуматься о прекращении конфликта с Москвой, пишут СМИ

Украина опустилась в списке приоритетов США и Киеву скоро, вероятно, придется задуматься о прекращении конфликта с Россией, пишет немецкое издание Spiegel. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T12:14

2023-10-02T12:14

2023-10-02T16:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

сергей лавров

джо байден

киев

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Украина опустилась в списке приоритетов США и Киеву скоро, вероятно, придется задуматься о прекращении конфликта с Россией, пишет немецкое издание Spiegel."Украина опустилась в списке приоритетов Вашингтона на несколько позиций. Другими словами, может случиться так, что правительству в Киеве скоро гораздо больше придется думать над стратегией выхода из конфликта даже без явной победы над Россией", — говорится в статье. Президент США Джо Байден ранее утверждал, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева. При этом в воскресенье стало известно, что он подписал одобренный конгрессом закон, который позволит финансировать работу правительства еще 45 дней. В нем не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.Как отмечал в сентябре глава МИД Сергей Лавров, западные политики призывают "победить Россию на поле боя". По его словам, никто из них не хочет всерьез показать понимание кризиса на Украине, "в этих условиях, раз они хотят решать на поле боя, значит, будет на поле боя".

https://ria.ru/20230930/ukraina-1899378910.html

украина

сша

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, сергей лавров, джо байден, киев