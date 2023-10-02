https://ria.ru/20231002/ukraina-1899905778.html
Украине придется задуматься о прекращении конфликта с Москвой, пишут СМИ
Украине придется задуматься о прекращении конфликта с Москвой, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2023
Украине придется задуматься о прекращении конфликта с Москвой, пишут СМИ
Украина опустилась в списке приоритетов США и Киеву скоро, вероятно, придется задуматься о прекращении конфликта с Россией, пишет немецкое издание Spiegel. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:14
2023-10-02T12:14
2023-10-02T16:03
специальная военная операция на украине
в мире
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сша
сергей лавров
джо байден
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Украина опустилась в списке приоритетов США и Киеву скоро, вероятно, придется задуматься о прекращении конфликта с Россией, пишет немецкое издание Spiegel."Украина опустилась в списке приоритетов Вашингтона на несколько позиций. Другими словами, может случиться так, что правительству в Киеве скоро гораздо больше придется думать над стратегией выхода из конфликта даже без явной победы над Россией", — говорится в статье. Президент США Джо Байден ранее утверждал, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева. При этом в воскресенье стало известно, что он подписал одобренный конгрессом закон, который позволит финансировать работу правительства еще 45 дней. В нем не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.Как отмечал в сентябре глава МИД Сергей Лавров, западные политики призывают "победить Россию на поле боя". По его словам, никто из них не хочет всерьез показать понимание кризиса на Украине, "в этих условиях, раз они хотят решать на поле боя, значит, будет на поле боя".
https://ria.ru/20230930/ukraina-1899378910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, сергей лавров, джо байден, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Сергей Лавров, Джо Байден, Киев
Украине придется задуматься о прекращении конфликта с Москвой, пишут СМИ
Spiegel: Украине придется выходить из конфликта из-за смены приоритетов США