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В Подмосковье ребенок попал в больницу после отравления шоколадом - РИА Новости, 02.10.2023
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23:51 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/shokolad-1900073297.html
В Подмосковье ребенок попал в больницу после отравления шоколадом
В Подмосковье ребенок попал в больницу после отравления шоколадом - РИА Новости, 02.10.2023
В Подмосковье ребенок попал в больницу после отравления шоколадом
Один ребенок оказался в больнице после отравления шоколадом в Подмосковье, еще двоих детей осмотрели врачи, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T23:51
2023-10-02T23:51
происшествия
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Один ребенок оказался в больнице после отравления шоколадом в Подмосковье, еще двоих детей осмотрели врачи, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. Ранее в СМИ сообщили, что в подмосковной деревне Михайлово троих школьников госпитализировали с отравлением после того, как они на перемене съели шоколадку. "В настоящее время один ребенок находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё двое осмотрены врачами, после чего родители отказались от госпитализации", - рассказали в ведомстве.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
В Подмосковье ребенок попал в больницу после отравления шоколадом

В Подмосковном Михайлово ребенок попал в больницу после отравления шоколадом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедицинские работники в больнице
Медицинские работники в больнице - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинские работники в больнице . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Один ребенок оказался в больнице после отравления шоколадом в Подмосковье, еще двоих детей осмотрели врачи, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Ранее в СМИ сообщили, что в подмосковной деревне Михайлово троих школьников госпитализировали с отравлением после того, как они на перемене съели шоколадку.
«
"В настоящее время один ребенок находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё двое осмотрены врачами, после чего родители отказались от госпитализации", - рассказали в ведомстве.
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Здоровье - Общество
 
 
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