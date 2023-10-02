https://ria.ru/20231002/shokolad-1900073297.html

В Подмосковье ребенок попал в больницу после отравления шоколадом

В Подмосковье ребенок попал в больницу после отравления шоколадом - РИА Новости, 02.10.2023

В Подмосковье ребенок попал в больницу после отравления шоколадом

Один ребенок оказался в больнице после отравления шоколадом в Подмосковье, еще двоих детей осмотрели врачи, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T23:51

2023-10-02T23:51

2023-10-02T23:51

происшествия

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Один ребенок оказался в больнице после отравления шоколадом в Подмосковье, еще двоих детей осмотрели врачи, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. Ранее в СМИ сообщили, что в подмосковной деревне Михайлово троих школьников госпитализировали с отравлением после того, как они на перемене съели шоколадку. "В настоящее время один ребенок находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё двое осмотрены врачами, после чего родители отказались от госпитализации", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230917/basseyn-1896806357.html

московская область (подмосковье)

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2023

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происшествия, московская область (подмосковье), здоровье - общество