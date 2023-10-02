https://ria.ru/20231002/opros-1900041380.html

Опрос: американцы не в восторге от выбора между Байденом и Трампом

Опрос: американцы не в восторге от выбора между Байденом и Трампом - РИА Новости, 02.10.2023

Опрос: американцы не в восторге от выбора между Байденом и Трампом

Три четверти американцев считают президента США Джо Байдена слишком старым для участия в новых выборах, но не велико и число поддерживающих его предшественника... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T18:47

2023-10-02T18:47

2023-10-02T18:53

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583050955_0:302:2617:1774_1920x0_80_0_0_1d3317ca515d97511a4686c55545b282.jpg

ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Три четверти американцев считают президента США Джо Байдена слишком старым для участия в новых выборах, но не велико и число поддерживающих его предшественника Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса университета Monmouth. Как показывают результаты опроса, 76% респондентов считают Байдена слишком старым для должности, 48% придерживаются такого мнения о Трампе. Только 37% избирателей заявили, что испытывают энтузиазм от перспективы того, что экс-президент выиграет республиканскую номинацию, энтузиазм о попадании в бюллетень действующего главы государства испытывают 32% респондентов. Причем у Трампа выше поддержка среди республиканцев, чем у Байдена среди демократов, показал опрос. "Избиратели не испытывают особого энтузиазма в связи с перспективой того, что Байден или Трамп станут кандидатами от своих партий... Поддержка Байдена в последние два месяца снизилась", - говорится в пресс-релизе о результатах исследования. Байдена, согласно опросу, не поддержит 51% избирателей, Трампа - 48%. Опрос проводили с 19 по 24 сентября среди 814 респондентов по стационарным и мобильным телефонам, погрешность составляет около 5%.

https://ria.ru/20231001/tramp-1899784126.html

https://ria.ru/20230930/parodiya-1899581257.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп