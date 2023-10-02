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Опрос: американцы не в восторге от выбора между Байденом и Трампом - РИА Новости, 02.10.2023
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18:47 02.10.2023 (обновлено: 18:53 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/opros-1900041380.html
Опрос: американцы не в восторге от выбора между Байденом и Трампом
Опрос: американцы не в восторге от выбора между Байденом и Трампом - РИА Новости, 02.10.2023
Опрос: американцы не в восторге от выбора между Байденом и Трампом
Три четверти американцев считают президента США Джо Байдена слишком старым для участия в новых выборах, но не велико и число поддерживающих его предшественника... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:47
2023-10-02T18:53
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Три четверти американцев считают президента США Джо Байдена слишком старым для участия в новых выборах, но не велико и число поддерживающих его предшественника Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса университета Monmouth. Как показывают результаты опроса, 76% респондентов считают Байдена слишком старым для должности, 48% придерживаются такого мнения о Трампе. Только 37% избирателей заявили, что испытывают энтузиазм от перспективы того, что экс-президент выиграет республиканскую номинацию, энтузиазм о попадании в бюллетень действующего главы государства испытывают 32% респондентов. Причем у Трампа выше поддержка среди республиканцев, чем у Байдена среди демократов, показал опрос. "Избиратели не испытывают особого энтузиазма в связи с перспективой того, что Байден или Трамп станут кандидатами от своих партий... Поддержка Байдена в последние два месяца снизилась", - говорится в пресс-релизе о результатах исследования. Байдена, согласно опросу, не поддержит 51% избирателей, Трампа - 48%. Опрос проводили с 19 по 24 сентября среди 814 респондентов по стационарным и мобильным телефонам, погрешность составляет около 5%.
https://ria.ru/20231001/tramp-1899784126.html
https://ria.ru/20230930/parodiya-1899581257.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Опрос: американцы не в восторге от выбора между Байденом и Трампом

Опрос: американцы не в восторге от перспектив выбора между Байденом и Трампом

© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Репортаж о выборах в США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Три четверти американцев считают президента США Джо Байдена слишком старым для участия в новых выборах, но не велико и число поддерживающих его предшественника Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса университета Monmouth.
Как показывают результаты опроса, 76% респондентов считают Байдена слишком старым для должности, 48% придерживаются такого мнения о Трампе. Только 37% избирателей заявили, что испытывают энтузиазм от перспективы того, что экс-президент выиграет республиканскую номинацию, энтузиазм о попадании в бюллетень действующего главы государства испытывают 32% респондентов. Причем у Трампа выше поддержка среди республиканцев, чем у Байдена среди демократов, показал опрос.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Байден назвал Трампа угрозой американской демократии
1 октября, 18:22
«
"Избиратели не испытывают особого энтузиазма в связи с перспективой того, что Байден или Трамп станут кандидатами от своих партий... Поддержка Байдена в последние два месяца снизилась", - говорится в пресс-релизе о результатах исследования.
Байдена, согласно опросу, не поддержит 51% избирателей, Трампа - 48%.
Опрос проводили с 19 по 24 сентября среди 814 респондентов по стационарным и мобильным телефонам, погрешность составляет около 5%.
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