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Под Новосибирском девочка пыталась убить школьницу канцелярским ножом - РИА Новости, 02.10.2023
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15:25 02.10.2023 (обновлено: 17:53 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/nozh-1899978333.html
Под Новосибирском девочка пыталась убить школьницу канцелярским ножом
Под Новосибирском девочка пыталась убить школьницу канцелярским ножом - РИА Новости, 02.10.2023
Под Новосибирском девочка пыталась убить школьницу канцелярским ножом
Четырнадцатилетняя девочка в Новосибирской области в ходе конфликта пыталась убить 13-летнюю школьницу канцелярским ножом, ребенок госпитализирован, сообщает... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:25
2023-10-02T17:53
происшествия
новосибирская область
россия
новосибирский район
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НОВОСИБИРСК, 2 окт – РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка в Новосибирской области в ходе конфликта пыталась убить 13-летнюю школьницу канцелярским ножом, ребенок госпитализирован, сообщает СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетней на территории Новосибирского района", - говорится в сообщении. По данным следствия, днем 1 октября несовершеннолетние девочки находились в лесном массиве на территории дачного поселка Кудряшовский в Новосибирском районе, где между ними произошел конфликт. "В ходе ссоры 14-летняя девочка, взяв канцелярский нож, нанесла потерпевшей множественные удары в жизненно важные органы. Довести умысел на убийство до конца ей не удалось вследствие того, что 13-летняя потерпевшая оказала активное сопротивление, а также ей была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения. В настоящее время угрозы для жизни ребенка не имеется", - говорится в сообщении. Подозреваемая задержана. О причинах конфликта не сообщается, их, а также все обстоятельства, предшествующие совершению преступления, предстоит выяснить следователям. В прокуратуре Новосибирской области, в свою очередь, сообщили, что надзорное ведомство признало законным возбуждение уголовного дела и поставило на контроль ход его расследования. По данным прокуратуры, девочка попала в больницу с резаными ранами лица, шеи и головы. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными органами требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230920/mvd-1897490052.html
https://ria.ru/20231002/konflikt-1899839028.html
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происшествия, новосибирская область, россия, новосибирский район
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Новосибирский район
Под Новосибирском девочка пыталась убить школьницу канцелярским ножом

Под Новосибирском девочка-подросток пыталась убить школьницу канцелярским ножом

© Фото : СУ СК России по Новосибирской области/ВКонтактеКанцелярский нож, которым четырнадцатилетняя девочка в Новосибирской области в ходе конфликта пыталась убить 13-летнюю школьницу
Канцелярский нож, которым четырнадцатилетняя девочка в Новосибирской области в ходе конфликта пыталась убить 13-летнюю школьницу - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : СУ СК России по Новосибирской области/ВКонтакте
Канцелярский нож, которым четырнадцатилетняя девочка в Новосибирской области в ходе конфликта пыталась убить 13-летнюю школьницу
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 2 окт – РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка в Новосибирской области в ходе конфликта пыталась убить 13-летнюю школьницу канцелярским ножом, ребенок госпитализирован, сообщает СУСК РФ по региону.
«
"Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетней на территории Новосибирского района", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, днем 1 октября несовершеннолетние девочки находились в лесном массиве на территории дачного поселка Кудряшовский в Новосибирском районе, где между ними произошел конфликт.
«
"В ходе ссоры 14-летняя девочка, взяв канцелярский нож, нанесла потерпевшей множественные удары в жизненно важные органы. Довести умысел на убийство до конца ей не удалось вследствие того, что 13-летняя потерпевшая оказала активное сопротивление, а также ей была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения. В настоящее время угрозы для жизни ребенка не имеется", - говорится в сообщении.
Подозреваемая задержана. О причинах конфликта не сообщается, их, а также все обстоятельства, предшествующие совершению преступления, предстоит выяснить следователям.
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Вчера, 09:46
В прокуратуре Новосибирской области, в свою очередь, сообщили, что надзорное ведомство признало законным возбуждение уголовного дела и поставило на контроль ход его расследования. По данным прокуратуры, девочка попала в больницу с резаными ранами лица, шеи и головы.
«
"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными органами требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - добавили в ведомстве.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
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1 октября, 14:02
 
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