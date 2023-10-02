Под Новосибирском девочка пыталась убить школьницу канцелярским ножом
Под Новосибирском девочка-подросток пыталась убить школьницу канцелярским ножом
© Фото : СУ СК России по Новосибирской области/ВКонтактеКанцелярский нож, которым четырнадцатилетняя девочка в Новосибирской области в ходе конфликта пыталась убить 13-летнюю школьницу
Канцелярский нож, которым четырнадцатилетняя девочка в Новосибирской области в ходе конфликта пыталась убить 13-летнюю школьницу
НОВОСИБИРСК, 2 окт – РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка в Новосибирской области в ходе конфликта пыталась убить 13-летнюю школьницу канцелярским ножом, ребенок госпитализирован, сообщает СУСК РФ по региону.
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"Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетней на территории Новосибирского района", - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 1 октября несовершеннолетние девочки находились в лесном массиве на территории дачного поселка Кудряшовский в Новосибирском районе, где между ними произошел конфликт.
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"В ходе ссоры 14-летняя девочка, взяв канцелярский нож, нанесла потерпевшей множественные удары в жизненно важные органы. Довести умысел на убийство до конца ей не удалось вследствие того, что 13-летняя потерпевшая оказала активное сопротивление, а также ей была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения. В настоящее время угрозы для жизни ребенка не имеется", - говорится в сообщении.
Подозреваемая задержана. О причинах конфликта не сообщается, их, а также все обстоятельства, предшествующие совершению преступления, предстоит выяснить следователям.
В прокуратуре Новосибирской области, в свою очередь, сообщили, что надзорное ведомство признало законным возбуждение уголовного дела и поставило на контроль ход его расследования. По данным прокуратуры, девочка попала в больницу с резаными ранами лица, шеи и головы.
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"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными органами требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - добавили в ведомстве.