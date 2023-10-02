https://ria.ru/20231002/moskva-1825378258.html

Вся Москва за 18 минут: новые достопримечательности российской столицы

Вся Москва за 18 минут: новые достопримечательности российской столицы - РИА Новости, 16.10.2023

Вся Москва за 18 минут: новые достопримечательности российской столицы

В Москве появляется все больше достопримечательностей. Речные вокзалы превращаются в зоны отдыха, а ГЭС — в общественные и культурные пространства. О том, как... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-02T08:00

2023-10-02T08:00

2023-10-16T13:39

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Светлана Баева. В Москве появляется все больше достопримечательностей. Речные вокзалы превращаются в зоны отдыха, а ГЭС — в общественные и культурные пространства. О том, как меняется туристическая карта столицы, — в материале РИА Новости."Солнце Москвы": как увидеть всю столицу сразуКак подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин, британский аналог "Лондонский глаз" теперь уступил первенство по высоте в Европе: 135 метров против 140.На форумах пишут, что в будни народу немного. Правда, в кабинке, по мнению некоторых, тесновато. Но в целом впечатления хорошие: высота такая, что дух захватывает, обзор прекрасный, очень красиво в темное время суток.Там можно не просто увидеть Москву с высоты птичьего полета, но и отметить день рождения, свадьбу, провести корпоратив, романтическое свидание или вечеринку.Один оборот — 18 минут 40 секунд. Аттракцион работает с 12:00 до 22:00 при температуре от минус десяти до 40 градусов, то есть почти круглый год."ГЭС-2": современный дом культуры с березовой рощей"Пространство в центре Москвы, в котором соединяются самые разные творческие практики — от художественных выставок до лепки из глины. У нас проходят воркшопы, лекции, киносеансы, творческие мастер-классы, концерты, перформансы", — объясняют на странице ГЭС-2 в соцсети "Вконтакте".На территории комплекса есть березовая роща, где вы услышите "голоса деревьев" (звуки идут из небольших динамиков). Гости удивляются островку природы в центре Москвы, необычным объектам и, конечно, инсталляциям. ГЭС-2 на Болотной набережной — лауреат конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства".Вход бесплатный, но требуется регистрация на сайте, часы работы: с 11:00 до 22:00.Парк "Яуза": от Красной площади до лавры доведетОт МКАД до Ростокинского акведука — более 16 километров: экопарк "Яуза", претендующий на звание самого протяженного в Европе. Он частично реконструируется, сейчас работы идут в районе Северодвинской улицы. К 31 декабря обещают все закончить.Но зеленый речной променад в основном уже открыт. Это несколько красивых прудов — Кольский, Леоновский, Свибловские, современные спортивные объекты, в том числе футбольное поле с подогревом, детские площадки, зоны для тихого отдыха.В парке "Певческое поле" в пойме реки Яузы — крупнейший в столице открытый амфитеатр на 1500 зрителей.Ростокинский акведук — единственный, сохранившийся в Москве. Длина — 356 метров, высота достигает 15.Кроме того, как напомнили в пресс-службе парка "Яуза", значительная его часть — особо охраняемая природная территория с краснокнижными растениями и животными, такими как длиннохвостая синица, полевой жаворонок, лесная мышовка, колокольчик персиколистный. Бобров, по словам местных жителей, тоже видели.В экоцентре "Яуза" гостей знакомят с профессиями будущего в интерактивном мультимедийном формате edutainment (игровое обучение).Кроме того, через парк пролегает духовный и туристический маршрут, соединяющий Красную площадь со Свято-Троицкой Сергиевой лаврой. Эта пешеходная тропа повторяет путь Сергия Радонежского.Вход бесплатный, парк открыт круглосуточно.Северный и Южный речные вокзалы Москвы: круизы, экскурсии, свадьбыСеверный речной вокзал, лауреат парижской Международной выставки 1937 года, реконструировали в 2020-м. Отсюда отходят круизные теплоходы. По набережной и парку прогуливаются горожане, заходя в рестораны и кафе, отдыхая на лужайках и лавочках, любуясь речными пейзажами.Кроме того, это популярное место для экскурсий. Рассказывают много интересного. Например, о том, что общего у Северного речного вокзала Москвы с венецианским Дворцом дожей.Еще это дворец бракосочетаний. Минувшим летом тут поженились 80 пар.Вход с 10:00 до 19:00, бесплатно.Южный речной вокзал должны открыть к следующему лету. Там будут пешеходные дорожки к прилегающим объектам (к "Острову мечты", например).Ландшафтный парк на Павелецкой площади: оазис вместо долгострояЭто один из самых проблемных городских проектов. Ему более 20 лет, строительство прекращалось, менялись инвесторы, владельцы.Центральная часть парка на крыше подземного торгового центра открылась в сентябре 2021-го. Недавно завершились основные работы по благоустройству в районе Павелецкого вокзала.Положение, кажется, не самое выигрышное для спокойных прогулок: рядом поезда, Садовое кольцо, оживленные улицы, но гостям нравится. Есть поющий фонтан, недалеко Московский международный Дом музыки, качели, скамейки в виде горок, амфитеатр. Столичные власти отмечают, что парк "уже стал одним из любимых мест отдыха москвичей", да и приезжающим на Павелецкий вокзал есть на что обратить внимание.Вход бесплатный, парк открыт круглосуточно.Сами посмотрим, и соседям покажемНовые достопримечательности, говорят эксперты, столице не помешают, турпоток растет, только этим летом — на 20 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Чаще всего приезжают соседи — из Центрального федерального округа (Тульская, Владимирская, Калужская, Тверская области). Есть гости из Приволжья (Нижегородская, Саратовская области, Республика Татарстан), Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. Многие — не в первый раз, так что удивить их чем-то новым всегда приятно.Подтверждают данные комитета и в турфирмах. "Конечно, туристы, в первую очередь хотят увидеть классические достопримечательности, но и к новым интерес велик, — отмечает учредитель компании "Незабываемая Москва" Сергей Яшанов. — Часто у нас спрашивают и парк "Зарядье", и колесо обозрения, и Северный речной вокзал". Так что приходится расширять ассортимент, ну а москвичи тоже рады открыть для себя новые места для отдыха.

https://ria.ru/20221014/restorany-1823783765.html

https://ria.ru/20230909/moskva-1815332698.html

москва

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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