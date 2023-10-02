https://ria.ru/20231002/medvedev-1899952645.html

Медведев поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования Китая

Медведев поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования Китая - РИА Новости, 02.10.2023

Медведев поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования Китая

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР, сообщила пресс-служба партии. Текст... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:15

2023-10-02T14:15

2023-10-02T14:15

китай

пекин

дмитрий медведев

си цзиньпин

единая россия

в мире

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР, сообщила пресс-служба партии. Текст письма приводится в Telegram-канале ЕР.В своем письме Медведев отметил, что в последние десятилетия Китай продолжает добиваться успехов в госстроительстве, демонстрирует высокие темпы социально-экономического развития и научно-технического и инновационного прогресса. "Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне. Продолжают укрепляться контакты по линии правящих политических сил и их руководителей", - говорится в поздравлении. Также Медведев подчеркнул, что с теплотой вспоминает свой визит в Пекин в декабре 2022 года, а также содержательную и откровенную беседу с китайским лидером. "Рассчитываю на дальнейшее укрепление сотрудничества между "Единой Россией" и Коммунистической партией Китая", - добавил он.

https://ria.ru/20231001/pozdravlenie-1899688743.html

https://ria.ru/20230920/putin-1897537812.html

китай

пекин

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Дарья Буймова

китай, пекин, дмитрий медведев, си цзиньпин, единая россия, в мире