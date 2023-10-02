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Медведев поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования Китая
Медведев поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования Китая - РИА Новости, 02.10.2023
Медведев поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования Китая
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР, сообщила пресс-служба партии. Текст... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:15
2023-10-02T14:15
2023-10-02T14:15
китай
пекин
дмитрий медведев
си цзиньпин
единая россия
в мире
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР, сообщила пресс-служба партии. Текст письма приводится в Telegram-канале ЕР.В своем письме Медведев отметил, что в последние десятилетия Китай продолжает добиваться успехов в госстроительстве, демонстрирует высокие темпы социально-экономического развития и научно-технического и инновационного прогресса. "Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне. Продолжают укрепляться контакты по линии правящих политических сил и их руководителей", - говорится в поздравлении. Также Медведев подчеркнул, что с теплотой вспоминает свой визит в Пекин в декабре 2022 года, а также содержательную и откровенную беседу с китайским лидером. "Рассчитываю на дальнейшее укрепление сотрудничества между "Единой Россией" и Коммунистической партией Китая", - добавил он.
https://ria.ru/20231001/pozdravlenie-1899688743.html
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китай, пекин, дмитрий медведев, си цзиньпин, единая россия, в мире
Китай, Пекин, Дмитрий Медведев, Си Цзиньпин, Единая Россия, В мире
Медведев поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования Китая
Глава ЕР Медведев поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования Китая