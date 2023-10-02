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Маск обвинил Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в Канаде
Маск обвинил Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в Канаде - РИА Новости, 02.10.2023
Маск обвинил Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в Канаде
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в стране в связи со... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T00:51
2023-10-02T00:51
2023-10-02T02:04
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в стране в связи со вступлением в силу нового регулирования в отношении онлайн-платформ, предоставляющих стриминговые сервисы и услуги публикации подкастов."Трюдо пытается уничтожить свободу слова в Канаде. Позорно", - написал Маск в социальной сети Х, комментируя действия канадских властей. В конце сентября Комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям Канады (CRTC) объявила о новых правилах работы стриминговых сервисов и подкастов, согласно которым соответствующие онлайн-платформы, получающие годовой доход более 10 миллионов канадских долларов (7,4 миллиона долларов США), обязаны зарегистрироваться в стране до 28 ноября 2023 года.В пояснениях к регулированию отмечается, что требования к регистрации распространяются на социальные сети и другие онлайн-сервисы.
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канада, сша, илон маск, джастин трюдо, в мире
Канада, США, Илон Маск, Джастин Трюдо, В мире
Маск обвинил Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в Канаде
Маск обвинил Трюдо в ударе по свободе слова в Канаде из-за нового регулирования