https://ria.ru/20231002/lavrov-1900035365.html
Пресс-подход Лаврова в рамках дискуссионного клуба "Валдай"
Пресс-подход Лаврова в рамках дискуссионного клуба "Валдай" - РИА Новости, 02.10.2023
Пресс-подход Лаврова в рамках дискуссионного клуба "Валдай"
Пресс-подход главы МИД России Сергея Лаврова в рамках дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:15
2023-10-02T18:15
2023-10-02T18:19
политика
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
сергей лавров
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Пресс-подход главы МИД России Сергея Лаврова в рамках дискуссионного клуба "Валдай".
россия
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пресс-подход Лаврова в рамках дискуссионного клуба "Валдай"
Пресс-подход Лаврова в рамках дискуссионного клуба "Валдай"
2023-10-02T18:15
true
PT6M41S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, сергей лавров, видео
Политика, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Россия, Сергей Лавров
Пресс-подход Лаврова в рамках дискуссионного клуба "Валдай"
Пресс-подход главы МИД России Сергея Лаврова в рамках дискуссионного клуба "Валдай".
2023-10-02T18:15
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PT6M41S
Пресс-подход главы МИД России Сергея Лаврова в рамках дискуссионного клуба "Валдай".