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Пресс-подход Лаврова в рамках дискуссионного клуба "Валдай" - РИА Новости, 02.10.2023
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18:15 02.10.2023 (обновлено: 18:19 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/lavrov-1900035365.html
Пресс-подход Лаврова в рамках дискуссионного клуба "Валдай"
Пресс-подход Лаврова в рамках дискуссионного клуба "Валдай" - РИА Новости, 02.10.2023
Пресс-подход Лаврова в рамках дискуссионного клуба "Валдай"
Пресс-подход главы МИД России Сергея Лаврова в рамках дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:15
2023-10-02T18:19
политика
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
сергей лавров
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Пресс-подход главы МИД России Сергея Лаврова в рамках дискуссионного клуба "Валдай".
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353
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Пресс-подход Лаврова в рамках дискуссионного клуба "Валдай"
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политика, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, сергей лавров, видео
Политика, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Россия, Сергей Лавров
Пресс-подход Лаврова в рамках дискуссионного клуба "Валдай"
Пресс-подход главы МИД России Сергея Лаврова в рамках дискуссионного клуба "Валдай".
2023-10-02T18:15
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Пресс-подход Лаврова в рамках дискуссионного клуба "Валдай"

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Пресс-подход главы МИД России Сергея Лаврова в рамках дискуссионного клуба "Валдай".
 
ПолитикаМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"РоссияСергей Лавров
 
 
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