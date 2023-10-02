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Под Красноярском после конфликта школьниц одну девочку отправили в больницу - РИА Новости, 02.10.2023
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09:46 02.10.2023 (обновлено: 10:18 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/konflikt-1899839028.html
Под Красноярском после конфликта школьниц одну девочку отправили в больницу
Под Красноярском после конфликта школьниц одну девочку отправили в больницу - РИА Новости, 02.10.2023
Под Красноярском после конфликта школьниц одну девочку отправили в больницу
Полиция разбирается в конфликте четырех школьниц, после которого одну девочку отправили в больницу в Ачинске на западе Красноярского края, сообщает региональный РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T09:46
2023-10-02T10:18
происшествия
ачинск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 2 окт - РИА Новости. Полиция разбирается в конфликте четырех школьниц, после которого одну девочку отправили в больницу в Ачинске на западе Красноярского края, сообщает региональный главк МВД. Полиция предварительно установила, что все четыре девочки 14 лет учатся в параллельных классах одной из школ города. Телесные повреждения причиняли трое из них одной в соседнем от образовательного учреждения дворе. Причиной конфликта в полиции назвали личную неприязнь. "В Ачинске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта четырех школьниц, в результате которого одна из девочек доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что с родителями и самими подростками проведены беседы. На учете ранее никто из участников конфликта не состоял. Степень тяжести причиненных повреждений устанавливается.
https://ria.ru/20230111/konflikt-1844036586.html
https://ria.ru/20230922/podrostok-1897963945.html
ачинск
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происшествия, ачинск, красноярский край
Происшествия, Ачинск, Красноярский край
Под Красноярском после конфликта школьниц одну девочку отправили в больницу

В Ачинске после конфликта четырех школьниц одну девочку отправили в больницу

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 окт - РИА Новости. Полиция разбирается в конфликте четырех школьниц, после которого одну девочку отправили в больницу в Ачинске на западе Красноярского края, сообщает региональный главк МВД.
Полиция предварительно установила, что все четыре девочки 14 лет учатся в параллельных классах одной из школ города. Телесные повреждения причиняли трое из них одной в соседнем от образовательного учреждения дворе. Причиной конфликта в полиции назвали личную неприязнь.
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"В Ачинске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта четырех школьниц, в результате которого одна из девочек доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что с родителями и самими подростками проведены беседы. На учете ранее никто из участников конфликта не состоял. Степень тяжести причиненных повреждений устанавливается.
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