https://ria.ru/20231002/konflikt-1899839028.html

Под Красноярском после конфликта школьниц одну девочку отправили в больницу

Под Красноярском после конфликта школьниц одну девочку отправили в больницу - РИА Новости, 02.10.2023

Под Красноярском после конфликта школьниц одну девочку отправили в больницу

Полиция разбирается в конфликте четырех школьниц, после которого одну девочку отправили в больницу в Ачинске на западе Красноярского края, сообщает региональный РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T09:46

2023-10-02T09:46

2023-10-02T10:18

происшествия

ачинск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 2 окт - РИА Новости. Полиция разбирается в конфликте четырех школьниц, после которого одну девочку отправили в больницу в Ачинске на западе Красноярского края, сообщает региональный главк МВД. Полиция предварительно установила, что все четыре девочки 14 лет учатся в параллельных классах одной из школ города. Телесные повреждения причиняли трое из них одной в соседнем от образовательного учреждения дворе. Причиной конфликта в полиции назвали личную неприязнь. "В Ачинске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта четырех школьниц, в результате которого одна из девочек доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что с родителями и самими подростками проведены беседы. На учете ранее никто из участников конфликта не состоял. Степень тяжести причиненных повреждений устанавливается.

https://ria.ru/20230111/konflikt-1844036586.html

https://ria.ru/20230922/podrostok-1897963945.html

ачинск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ачинск, красноярский край