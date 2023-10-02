https://ria.ru/20231002/kherson-1899861506.html
СМИ: в подконтрольном ВСУ Херсоне третий раз за утро прогремели взрывы
СМИ: в подконтрольном ВСУ Херсоне третий раз за утро прогремели взрывы - РИА Новости, 02.10.2023
СМИ: в подконтрольном ВСУ Херсоне третий раз за утро прогремели взрывы
Взрывы прозвучали третий раз за утро в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:04
2023-10-02T11:04
2023-10-02T11:04
специальная военная операция на украине
безопасность
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херсонская область
херсон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Взрывы прозвучали третий раз за утро в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Херсоне третий раз за утро слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Украинские СМИ ночью и утром сообщали о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Официальной информации о последствиях пока не поступало. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230929/kherson-1899555103.html
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РИА Новости
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СМИ: в подконтрольном ВСУ Херсоне третий раз за утро прогремели взрывы
"Общественное" сообщило о третьих за утро взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне