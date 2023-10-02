https://ria.ru/20231002/kherson-1899861506.html

СМИ: в подконтрольном ВСУ Херсоне третий раз за утро прогремели взрывы

СМИ: в подконтрольном ВСУ Херсоне третий раз за утро прогремели взрывы - РИА Новости, 02.10.2023

СМИ: в подконтрольном ВСУ Херсоне третий раз за утро прогремели взрывы

Взрывы прозвучали третий раз за утро в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T11:04

2023-10-02T11:04

2023-10-02T11:04

специальная военная операция на украине

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херсонская область

херсон

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Взрывы прозвучали третий раз за утро в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Херсоне третий раз за утро слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Украинские СМИ ночью и утром сообщали о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Официальной информации о последствиях пока не поступало. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230929/kherson-1899555103.html

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херсон

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, херсонская область , херсон, ситуация в днр и лнр