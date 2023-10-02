Генпрокурор США пригрозил отставкой при вмешательстве Байдена в дело Трампа
Генпрокурор США Гарланд уйдет в отставку при вмешательстве Байдена в дело Трампа
© AP Photo / Andrew HarnikГенпрокурор США Меррик Гарланд
© AP Photo / Andrew Harnik
Генпрокурор США Меррик Гарланд. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что уйдет в отставку, если президент США Джо Байден попросит его принять меры по расследованию против экс-президента США Дональда Трампа.
Во время интервью в программе "60 минут" телеканала CBS Гарланд заявил, что он не общается с президентом или его администрацией по поводу расследования в отношении бывшего президента. Он отметил, что Байден никогда не пытался вмешиваться в процесс расследования.
"Я уверен, что этого (вмешательства Байдена) не произойдет... И если надо, я бы подал в отставку. Но нет никакого смысла в том, что что-то подобное произойдет", - ответил генпрокурор на вопрос о его возможной реакции на предложение Байдена принять меры в отношении расследования Трампа.
Гарланд также подчеркнул, что все прокуроры министерства юстиции США беспристрастны. "Они не позволяют партийным соображениям играть какую-либо роль в своих решениях", - заявил Гарланд.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что бывший президент Дональд Трамп на этой неделе посетит два судебных слушания в Нью-Йорке в рамках дела о мошенничестве.
Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Джеймс также просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.