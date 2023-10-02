https://ria.ru/20231002/biletskiy-1900028505.html

Основателя "Азова"* внесли в реестр террористов и экстремистов

Основателя "Азова"* внесли в реестр террористов и экстремистов - РИА Новости, 02.10.2023

Основателя "Азова"* внесли в реестр террористов и экстремистов

Основатель запрещенной в РФ террористической организации "Азов"* Андрей Билецкий внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:43

2023-10-02T17:43

2023-10-02T17:52

специальная военная операция на украине

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

харьков

украина

андрей билецкий

безопасность

батальон "азов"

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Основатель запрещенной в РФ террористической организации "Азов"* Андрей Билецкий внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга."Билецкий Андрей Евгеньевич, 05.08.1979 г.р., г. Харьков украинской ССР", - говорится в перечне.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231002/terroristy-1900020672.html

россия

харьков

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), харьков, украина, андрей билецкий, безопасность, батальон "азов", ситуация в днр и лнр