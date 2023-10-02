https://ria.ru/20231002/biletskiy-1900028505.html
Основателя "Азова"* внесли в реестр террористов и экстремистов
Основателя "Азова"* внесли в реестр террористов и экстремистов - РИА Новости, 02.10.2023
Основателя "Азова"* внесли в реестр террористов и экстремистов
Основатель запрещенной в РФ террористической организации "Азов"* Андрей Билецкий внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:43
2023-10-02T17:43
2023-10-02T17:52
специальная военная операция на украине
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
харьков
украина
андрей билецкий
безопасность
батальон "азов"
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Основатель запрещенной в РФ террористической организации "Азов"* Андрей Билецкий внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга."Билецкий Андрей Евгеньевич, 05.08.1979 г.р., г. Харьков украинской ССР", - говорится в перечне.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231002/terroristy-1900020672.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), харьков, украина, андрей билецкий, безопасность, батальон "азов", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Харьков, Украина, Андрей Билецкий, Безопасность, Батальон "Азов", Ситуация в ДНР и ЛНР
Основателя "Азова"* внесли в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Андрея Билецкого в реестр террористов и экстремистов