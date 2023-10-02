https://ria.ru/20231002/bezopasnost-1900062039.html

Макрон отметил проблемы с безопасностью по всей Франции

Макрон отметил проблемы с безопасностью по всей Франции - РИА Новости, 02.10.2023

Макрон отметил проблемы с безопасностью по всей Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 3, что на всей территории страны наблюдаются проблемы с безопасностью из-за... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T21:22

2023-10-02T21:22

2023-10-02T21:22

франция

в мире

жеральд дарманен

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881365425_0:57:1024:633_1920x0_80_0_0_434c9bd6f8fa190503527a73cea87364.jpg

ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 3, что на всей территории страны наблюдаются проблемы с безопасностью из-за недостаточного присутствия стражей правопорядка. "Потребность в безопасности и порядке присутствует на территории всего государства. В последние годы мы значительно сокращали число полицейских, и сегодня у нас проблемы с безопасностью повсюду, потому что нет достаточного присутствия (жандармов)", - заявил он. Ранее Макрон заявил, что во Франции до 2027 года будут дополнительно созданы 238 бригад жандармов для усиления безопасности и борьбы с преступностью. В отдаленных зонах для борьбы с преступностью планируется разместить 2144 жандарма. Макрон отметил, что одним из обязательств его предвыборной кампании было инвестирование во внутренние службы охраны правопорядка. Так, с 2017 по 2022 год было создано 10 тысяч дополнительных ставок для полицейских и жандармов. Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в стране до 2027 года будут дополнительно созданы 8,5 тысячи рабочих мест для полицейских и жандармов, чтобы усилить борьбу с преступностью. Для этого число правоохранителей на улицах городов будет удвоено. В мае Счетная палата Франции сообщила, что в стране за прошлый год уволилось рекордное число полицейских и жандармов. Так, из полиции Франции ушли 10 840 человек, на 33% больше, чем за предыдущий год, еще 15 078 сотрудников покинули ряды национальной жандармерии - на 25% больше, чем годом ранее. Согласно данным МВД страны, в 2022 году бюджет ведомства составил более 21 миллиарда евро, было создано 10 тысяч рабочих мест для полицейских и жандармов. В 2023 году бюджет министерства внутренних дел Франции будет увеличен на 1,25 миллиарда евро, такое увеличение станет историческим для ведомства.

https://ria.ru/20230713/napadenie-1883992335.html

https://ria.ru/20230618/makron-1879027371.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, в мире, жеральд дарманен, эммануэль макрон