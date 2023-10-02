https://ria.ru/20231002/bezopasnost-1900062039.html
Макрон отметил проблемы с безопасностью по всей Франции
Макрон отметил проблемы с безопасностью по всей Франции - РИА Новости, 02.10.2023
Макрон отметил проблемы с безопасностью по всей Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 3, что на всей территории страны наблюдаются проблемы с безопасностью из-за... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T21:22
2023-10-02T21:22
2023-10-02T21:22
франция
в мире
жеральд дарманен
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 3, что на всей территории страны наблюдаются проблемы с безопасностью из-за недостаточного присутствия стражей правопорядка. "Потребность в безопасности и порядке присутствует на территории всего государства. В последние годы мы значительно сокращали число полицейских, и сегодня у нас проблемы с безопасностью повсюду, потому что нет достаточного присутствия (жандармов)", - заявил он. Ранее Макрон заявил, что во Франции до 2027 года будут дополнительно созданы 238 бригад жандармов для усиления безопасности и борьбы с преступностью. В отдаленных зонах для борьбы с преступностью планируется разместить 2144 жандарма. Макрон отметил, что одним из обязательств его предвыборной кампании было инвестирование во внутренние службы охраны правопорядка. Так, с 2017 по 2022 год было создано 10 тысяч дополнительных ставок для полицейских и жандармов. Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в стране до 2027 года будут дополнительно созданы 8,5 тысячи рабочих мест для полицейских и жандармов, чтобы усилить борьбу с преступностью. Для этого число правоохранителей на улицах городов будет удвоено. В мае Счетная палата Франции сообщила, что в стране за прошлый год уволилось рекордное число полицейских и жандармов. Так, из полиции Франции ушли 10 840 человек, на 33% больше, чем за предыдущий год, еще 15 078 сотрудников покинули ряды национальной жандармерии - на 25% больше, чем годом ранее. Согласно данным МВД страны, в 2022 году бюджет ведомства составил более 21 миллиарда евро, было создано 10 тысяч рабочих мест для полицейских и жандармов. В 2023 году бюджет министерства внутренних дел Франции будет увеличен на 1,25 миллиарда евро, такое увеличение станет историческим для ведомства.
https://ria.ru/20230713/napadenie-1883992335.html
https://ria.ru/20230618/makron-1879027371.html
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франция, в мире, жеральд дарманен, эммануэль макрон
Франция, В мире, Жеральд Дарманен, Эммануэль Макрон
Макрон отметил проблемы с безопасностью по всей Франции
Макрон: на всей территории Франции наблюдаются проблемы с безопасностью
ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 3
, что на всей территории страны наблюдаются проблемы с безопасностью из-за недостаточного присутствия стражей правопорядка.
"Потребность в безопасности и порядке присутствует на территории всего государства. В последние годы мы значительно сокращали число полицейских, и сегодня у нас проблемы с безопасностью повсюду, потому что нет достаточного присутствия (жандармов)", - заявил он.
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Ранее Макрон заявил, что во Франции до 2027 года будут дополнительно созданы 238 бригад жандармов для усиления безопасности и борьбы с преступностью. В отдаленных зонах для борьбы с преступностью планируется разместить 2144 жандарма.
Макрон отметил, что одним из обязательств его предвыборной кампании было инвестирование во внутренние службы охраны правопорядка. Так, с 2017 по 2022 год было создано 10 тысяч дополнительных ставок для полицейских и жандармов.
Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен
сообщил, что в стране до 2027 года будут дополнительно созданы 8,5 тысячи рабочих мест для полицейских и жандармов, чтобы усилить борьбу с преступностью. Для этого число правоохранителей на улицах городов будет удвоено.
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В мае Счетная палата Франции сообщила, что в стране за прошлый год уволилось рекордное число полицейских и жандармов. Так, из полиции Франции ушли 10 840 человек, на 33% больше, чем за предыдущий год, еще 15 078 сотрудников покинули ряды национальной жандармерии - на 25% больше, чем годом ранее.
Согласно данным МВД страны, в 2022 году бюджет ведомства составил более 21 миллиарда евро, было создано 10 тысяч рабочих мест для полицейских и жандармов. В 2023 году бюджет министерства внутренних дел Франции будет увеличен на 1,25 миллиарда евро, такое увеличение станет историческим для ведомства.
Беспорядки во Франции
Во Франции уже несколько дней проходят протесты.
1 из 10
Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
2 из 10
В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.
3 из 10
Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.
4 из 10
Его застрелили во время проверки на дороге.
5 из 10
По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.
6 из 10
Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.
7 из 10
Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.
8 из 10
Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.
9 из 10
Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.
10 из 10
Во Франции уже несколько дней проходят протесты.
1 из 10
Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
2 из 10
В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.
3 из 10
Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.
4 из 10
Его застрелили во время проверки на дороге.
5 из 10
По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.
6 из 10
Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.
7 из 10
Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.
8 из 10
Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.
9 из 10
Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.
10 из 10