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Макрон отметил проблемы с безопасностью по всей Франции - РИА Новости, 02.10.2023
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21:22 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/bezopasnost-1900062039.html
Макрон отметил проблемы с безопасностью по всей Франции
Макрон отметил проблемы с безопасностью по всей Франции - РИА Новости, 02.10.2023
Макрон отметил проблемы с безопасностью по всей Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 3, что на всей территории страны наблюдаются проблемы с безопасностью из-за... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T21:22
2023-10-02T21:22
франция
в мире
жеральд дарманен
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 3, что на всей территории страны наблюдаются проблемы с безопасностью из-за недостаточного присутствия стражей правопорядка. "Потребность в безопасности и порядке присутствует на территории всего государства. В последние годы мы значительно сокращали число полицейских, и сегодня у нас проблемы с безопасностью повсюду, потому что нет достаточного присутствия (жандармов)", - заявил он. Ранее Макрон заявил, что во Франции до 2027 года будут дополнительно созданы 238 бригад жандармов для усиления безопасности и борьбы с преступностью. В отдаленных зонах для борьбы с преступностью планируется разместить 2144 жандарма. Макрон отметил, что одним из обязательств его предвыборной кампании было инвестирование во внутренние службы охраны правопорядка. Так, с 2017 по 2022 год было создано 10 тысяч дополнительных ставок для полицейских и жандармов. Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в стране до 2027 года будут дополнительно созданы 8,5 тысячи рабочих мест для полицейских и жандармов, чтобы усилить борьбу с преступностью. Для этого число правоохранителей на улицах городов будет удвоено. В мае Счетная палата Франции сообщила, что в стране за прошлый год уволилось рекордное число полицейских и жандармов. Так, из полиции Франции ушли 10 840 человек, на 33% больше, чем за предыдущий год, еще 15 078 сотрудников покинули ряды национальной жандармерии - на 25% больше, чем годом ранее. Согласно данным МВД страны, в 2022 году бюджет ведомства составил более 21 миллиарда евро, было создано 10 тысяч рабочих мест для полицейских и жандармов. В 2023 году бюджет министерства внутренних дел Франции будет увеличен на 1,25 миллиарда евро, такое увеличение станет историческим для ведомства.
https://ria.ru/20230713/napadenie-1883992335.html
https://ria.ru/20230618/makron-1879027371.html
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РИА Новости
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франция, в мире, жеральд дарманен, эммануэль макрон
Франция, В мире, Жеральд Дарманен, Эммануэль Макрон
Макрон отметил проблемы с безопасностью по всей Франции

Макрон: на всей территории Франции наблюдаются проблемы с безопасностью

© РИА Новости / Евгений ПолойкоСотрудники полиции во время беспорядков во Франции
Сотрудники полиции во время беспорядков во Франции - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Сотрудники полиции во время беспорядков во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 3, что на всей территории страны наблюдаются проблемы с безопасностью из-за недостаточного присутствия стражей правопорядка.
"Потребность в безопасности и порядке присутствует на территории всего государства. В последние годы мы значительно сокращали число полицейских, и сегодня у нас проблемы с безопасностью повсюду, потому что нет достаточного присутствия (жандармов)", - заявил он.
Сотрудники правоохранительных органов во Франции - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Во Франции задержали 12 человек за нападение на дом мэра города Л'Ай-ле-Роз
13 июля, 15:20
Ранее Макрон заявил, что во Франции до 2027 года будут дополнительно созданы 238 бригад жандармов для усиления безопасности и борьбы с преступностью. В отдаленных зонах для борьбы с преступностью планируется разместить 2144 жандарма.
Макрон отметил, что одним из обязательств его предвыборной кампании было инвестирование во внутренние службы охраны правопорядка. Так, с 2017 по 2022 год было создано 10 тысяч дополнительных ставок для полицейских и жандармов.
Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в стране до 2027 года будут дополнительно созданы 8,5 тысячи рабочих мест для полицейских и жандармов, чтобы усилить борьбу с преступностью. Для этого число правоохранителей на улицах городов будет удвоено.
Президент Франции Эммануэль Макрон пьет пиво в честь победы регбийной Тулузы
Сколько репетировал? В Сети высмеяли Макрона, залпом выпившего бутылку пива
18 июня, 20:45
В мае Счетная палата Франции сообщила, что в стране за прошлый год уволилось рекордное число полицейских и жандармов. Так, из полиции Франции ушли 10 840 человек, на 33% больше, чем за предыдущий год, еще 15 078 сотрудников покинули ряды национальной жандармерии - на 25% больше, чем годом ранее.
Согласно данным МВД страны, в 2022 году бюджет ведомства составил более 21 миллиарда евро, было создано 10 тысяч рабочих мест для полицейских и жандармов. В 2023 году бюджет министерства внутренних дел Франции будет увеличен на 1,25 миллиарда евро, такое увеличение станет историческим для ведомства.
Беспорядки во Франции
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

Полицейский наблюдает за взрывом фейерверков во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

Сотрудники пожарной службы тушат пожар в одном из зданий во время беспорядков во французском Нантере

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

 Полицейские автомобили на одной из улиц во время беспорядков во французском Нантере

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Его застрелили во время проверки на дороге.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

Полицейские стоят перед разбитыми окнами фасада театра во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

Пожарные тушат пламя здания, подожженного во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

Пожарные идет с пожарной лестницей после тушения пожара в отеле во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10
© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

Полиция наблюдает за взрывами в районе Сите Пабло Пикассо в Нантере, к северо-западу от Парижа, рано утром 30 июня 2023 года

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10
 
ФранцияВ миреЖеральд ДарманенЭммануэль Макрон
 
 
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