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Кадыров высказался о тех, кто распускает слухи о его здоровье - РИА Новости, 01.10.2023
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14:47 01.10.2023 (обновлено: 14:54 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/zdorove-1899754991.html
Кадыров высказался о тех, кто распускает слухи о его здоровье
Кадыров высказался о тех, кто распускает слухи о его здоровье - РИА Новости, 01.10.2023
Кадыров высказался о тех, кто распускает слухи о его здоровье
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он абсолютно здоров, а слухи о его тяжелой болезни и смерти распускают враги России. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:47
2023-10-01T14:54
рамзан кадыров
общество
россия
москва
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МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он абсолютно здоров, а слухи о его тяжелой болезни и смерти распускают враги России.Ранее в ряде Telegram-каналов и СМИ появлялась информация о том, что глава Чечни якобы болеет, ему проводят медицинские процедуры в ЦКБ Москвы, появлялись публикации о его смерти."Это те люди, которые хотят уничтожить наше государство, народы, религии, бросают каждый раз новые идеи, и наши, как агенты, распространяют. Я абсолютно здоровый. Они уже ролики показывают, как меня хоронят", - сказал Кадыров в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.
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рамзан кадыров, общество, россия, москва, павел зарубин
Рамзан Кадыров, Общество, Россия, Москва, Павел Зарубин
Кадыров высказался о тех, кто распускает слухи о его здоровье

Кадыров заявил, что абсолютно здоров, и высказался о тех, кто распускает слухи

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он абсолютно здоров, а слухи о его тяжелой болезни и смерти распускают враги России.
Ранее в ряде Telegram-каналов и СМИ появлялась информация о том, что глава Чечни якобы болеет, ему проводят медицинские процедуры в ЦКБ Москвы, появлялись публикации о его смерти.
"Это те люди, которые хотят уничтожить наше государство, народы, религии, бросают каждый раз новые идеи, и наши, как агенты, распространяют. Я абсолютно здоровый. Они уже ролики показывают, как меня хоронят", - сказал Кадыров в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Кадыров ответил на вопрос о закрытой части встречи с Путиным
Вчера, 14:53
 
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