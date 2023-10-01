https://ria.ru/20231001/zdorove-1899754991.html

Кадыров высказался о тех, кто распускает слухи о его здоровье

Кадыров высказался о тех, кто распускает слухи о его здоровье - РИА Новости, 01.10.2023

Кадыров высказался о тех, кто распускает слухи о его здоровье

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он абсолютно здоров, а слухи о его тяжелой болезни и смерти распускают враги России. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T14:47

2023-10-01T14:47

2023-10-01T14:54

рамзан кадыров

общество

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МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он абсолютно здоров, а слухи о его тяжелой болезни и смерти распускают враги России.Ранее в ряде Telegram-каналов и СМИ появлялась информация о том, что глава Чечни якобы болеет, ему проводят медицинские процедуры в ЦКБ Москвы, появлялись публикации о его смерти."Это те люди, которые хотят уничтожить наше государство, народы, религии, бросают каждый раз новые идеи, и наши, как агенты, распространяют. Я абсолютно здоровый. Они уже ролики показывают, как меня хоронят", - сказал Кадыров в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231001/kadyrov-1899755643.html

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рамзан кадыров, общество, россия, москва, павел зарубин