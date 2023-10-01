https://ria.ru/20231001/trevoga-1899690104.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.10.2023
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T00:32
2023-10-01T00:32
2023-10-01T00:32
украина
хмельницкий (город)
одесская область
вооруженные силы рф
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в указанных регионах был объявлен в период с 22.20 по 00.22 (совпадает с мск). Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230930/vzryvy-1899686023.html
украина
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украина, хмельницкий (город), одесская область, вооруженные силы рф, в мире
Украина, Хмельницкий (город), Одесская область, Вооруженные силы РФ, В мире, Специальная военная операция на Украине
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги