https://ria.ru/20231001/slovakiya-1899697597.html

Оппозиционная партия Smer удерживает первенство на выборах в Словакии

Оппозиционная партия Smer удерживает первенство на выборах в Словакии - РИА Новости, 01.10.2023

Оппозиционная партия Smer удерживает первенство на выборах в Словакии

Оппозиционная партия Smer под руководством бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо удерживает первенство на выборах в парламент, набирая 23,86% голосов,... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T03:33

2023-10-01T03:33

2023-10-01T09:59

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БРАТИСЛАВА, 1 окт - РИА Новости. Оппозиционная партия Smer под руководством бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо удерживает первенство на выборах в парламент, набирая 23,86% голосов, свидетельствуют данные управления статистики республики."Партия Smer набирает 23,86% голосов", - следует из данных ведомства.На данный момент обработаны данные 54% избирательных участков.Внеочередные выборы в парламент Словакии состоялись в субботу. К участию были допущены 24 партии и одна коалиция.Согласно данным exit poll агентства Focus, победителем стала либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko с 23,5% голосов. Объединение возглавляет 39-летний Михал Шимечка. Данные с избирательных участков свидетельствуют о том, что лидирует все-таки партия Smer под руководством 59-летнего Роберта Фицо, который ранее уже трижды занимал пост премьер-министра республики. Фицо выступает против военной поддержки Украины.

https://ria.ru/20230930/fitso-1899579497.html

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в мире, словакия, роберт фицо, focus, украина