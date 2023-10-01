https://ria.ru/20231001/sanktsii-1899707405.html

В Крыму назвали западные санкции нелегитимными

В Крыму назвали западные санкции нелегитимными - РИА Новости, 01.10.2023

В Крыму назвали западные санкции нелегитимными

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что западные санкции должны быть оспорены, так как являются по своей сути нелегитимными. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T08:37

2023-10-01T08:37

2023-10-01T08:37

россия

украина

севастополь

владимир константинов

владимир путин

оон

республика крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что западные санкции должны быть оспорены, так как являются по своей сути нелегитимными. "Все санкции нелегитимны. Они нелегитимны по своей сути. Применение санкций вне процедур, утверждённых ООН, международным правом не предусмотрено. При этом, учитывая, что пребывание Крыма в составе Украины было незаконным и досадной ошибкой, то нет никакого резона наказывать нас за то, что мы её исправили. Поэтому, безусловно, с позиции логики, санкции должны быть оспорены и признаны юридически незаконными", - сказал Константинов агентству. По его словам, сейчас на Западе руководствуются логикой, когда на первом месте стоят не правовые нормы, а достижение любой ценой поставленных целей. "Потому мало верится, что мы, апеллируя к логике, праву, тем более - к совести и справедливости, добьёмся прекращения санкционной войны", - сказал глава регионального парламента. При этом, по мнению политика, скорее добиться отмены санкций можно, только если сделать их невыгодными и разрушительными для экономики Запада и научиться не обращать на них внимание. "В этом направлении уже кое-что сделано. Пройдём этим путем до конца — вернем Запад к разумному взаимовыгодному сотрудничеству. Или пошлём его с его санкциями куда подальше. Но верить ему, в любом случае, не будем больше никогда", - подчеркнул Константинов. По его словам, санкционная политика - это совершенно беспредельная форма, по сути, одна из форм прокси-войны, когда солдаты на территорию противника не посылаются, а экономические процессы приостанавливаются, странам "перекрывается кислород". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230927/sanktsii-1898859050.html

https://ria.ru/20230927/sanktsii-1898878082.html

россия

украина

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, севастополь, владимир константинов, владимир путин, оон, республика крым, политика, в мире, санкции в отношении россии