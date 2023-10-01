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Во Владивостоке из-за санкций ЕС перестали работать паркоматы - РИА Новости, 01.10.2023
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06:58 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/parkomaty-1899701616.html
Во Владивостоке из-за санкций ЕС перестали работать паркоматы
Во Владивостоке из-за санкций ЕС перестали работать паркоматы - РИА Новости, 01.10.2023
Во Владивостоке из-за санкций ЕС перестали работать паркоматы
Паркоматы временно отключили во Владивостоке с 1 октября из-за усиления санкций Евросоюза, компания-производитель парковочного оборудования уведомила... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T06:58
2023-10-01T06:58
владивосток
россия
украина
владимир путин
евросоюз
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - РИА Новости. Паркоматы временно отключили во Владивостоке с 1 октября из-за усиления санкций Евросоюза, компания-производитель парковочного оборудования уведомила дистрибьютора о прекращении поддержки программного обеспечения, сообщает компания "Цифровое Приморье". Платные парковочные пространства - совместный проект администрации Владивостока и компании "Цифровое Приморье". "Паркоматы попали под санкции... Официальный поставщик парковочного оборудования компания FLOWBIRD уведомила "Цифровое Приморье" о прекращении поддержки программного обеспечения и аппаратной части паркоматов... Паркоматы отключают от поддержки с 1 октября... устройства для безналичной оплаты парковки во Владивостоке будут временно отключены", - сообщается в Тelegram-канале компании. Там же приводится текст официального уведомления компании-производителя. "Санкции Европейского союза против России усиливаются в последние несколько месяцев. Отныне эти санкции не позволяют нам продолжать наши деловые отношения с вашей компанией. Нам жаль прекращать эти хорошие деловые отношения, но в нынешних условиях мы больше не можем поддерживать их", - говорится в уведомлении. "Цифровое Приморье" отмечает, что в настоящее время проводится "анализ и оценка сроков модернизации парковочного оборудования". Автомобилистов просят пользоваться другими способами оплаты, через приложение "Цифровое Приморье", сайт или смс. С 25 ноября прошлого года во Владивостоке заработали первые девять зон платного парковочного пространства, после их число увеличили. Сообщалось, что стоимость часа составляет от 35 до 75 рублей, парковка на двух участках улиц в центре Владивостока обойдется в 100 рублей в час. Штраф за неуплату парковки составляет 1,5 тысячи рублей. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230930/kherson-1899604235.html
https://ria.ru/20230821/parkovka-1891294823.html
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владивосток, россия, украина, владимир путин, евросоюз, экономика
Владивосток, Россия, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, Экономика
Во Владивостоке из-за санкций ЕС перестали работать паркоматы

Во Владивостоке с 1 октября из-за санкций ЕС временно отключили паркоматы

© РИА Новости / Геннадий ШишкинПарковка в центре Владивостока
Парковка в центре Владивостока - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Парковка в центре Владивостока. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - РИА Новости. Паркоматы временно отключили во Владивостоке с 1 октября из-за усиления санкций Евросоюза, компания-производитель парковочного оборудования уведомила дистрибьютора о прекращении поддержки программного обеспечения, сообщает компания "Цифровое Приморье".
Платные парковочные пространства - совместный проект администрации Владивостока и компании "Цифровое Приморье".
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Вчера, 10:41
"Паркоматы попали под санкции... Официальный поставщик парковочного оборудования компания FLOWBIRD уведомила "Цифровое Приморье" о прекращении поддержки программного обеспечения и аппаратной части паркоматов... Паркоматы отключают от поддержки с 1 октября... устройства для безналичной оплаты парковки во Владивостоке будут временно отключены", - сообщается в Тelegram-канале компании.
Там же приводится текст официального уведомления компании-производителя. "Санкции Европейского союза против России усиливаются в последние несколько месяцев. Отныне эти санкции не позволяют нам продолжать наши деловые отношения с вашей компанией. Нам жаль прекращать эти хорошие деловые отношения, но в нынешних условиях мы больше не можем поддерживать их", - говорится в уведомлении.
"Цифровое Приморье" отмечает, что в настоящее время проводится "анализ и оценка сроков модернизации парковочного оборудования". Автомобилистов просят пользоваться другими способами оплаты, через приложение "Цифровое Приморье", сайт или смс.
С 25 ноября прошлого года во Владивостоке заработали первые девять зон платного парковочного пространства, после их число увеличили. Сообщалось, что стоимость часа составляет от 35 до 75 рублей, парковка на двух участках улиц в центре Владивостока обойдется в 100 рублей в час. Штраф за неуплату парковки составляет 1,5 тысячи рублей.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Надпись Парковка - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
В Госдуме призвали отменить плату за парковку для новых отечественных машин
21 августа, 14:45
 
ВладивостокРоссияУкраинаВладимир ПутинЕвросоюзЭкономика
 
 
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