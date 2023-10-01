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Осужденным к принудительным работам разрешили трудиться у ИП
Осужденным к принудительным работам разрешили трудиться у ИП - РИА Новости, 01.10.2023
Осужденным к принудительным работам разрешили трудиться у ИП
Осужденные к принудительным работам с 1 октября смогут трудиться не только в организациях, но и у индивидуальных предпринимателей. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T00:44
2023-10-01T00:44
2023-10-01T00:44
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Осужденные к принудительным работам с 1 октября смогут трудиться не только в организациях, но и у индивидуальных предпринимателей. Соответствующий закон подписал в апреле президент Владимир Путин, 1 октября документ вступил в силу. По действовавшим ранее нормам, при исполнении наказания в виде принудительных работ имелась возможность трудоустройства осужденных только в организациях. Кроме того, законом предусмотрено, что осужденные, находящиеся под стражей, будут следовать в исправительный центр для принудительных работ сами и без конвоя. Наказание в виде принудительных работ появилось в Уголовном кодексе РФ появилось в 2017 году. Суд может назначить его осужденному либо с самого начала в приговоре (как альтернативу заключению), либо уже потом, в порядке замены не отбытой части наказания на более мягкий вид. С 2020 года в России начали создавать участки исправительных центров непосредственно на предприятиях - осужденные к принудительным работам живут в общежитиях под охраной и работают там же, получают соответствующую зарплату.
https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899453578.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Осужденным к принудительным работам разрешили трудиться у ИП
В России с 1 октября осужденные к принудительным работам смогут трудиться у ИП
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Осужденные к принудительным работам с 1 октября смогут трудиться не только в организациях, но и у индивидуальных предпринимателей.
Соответствующий закон подписал в апреле президент Владимир Путин
, 1 октября документ вступил в силу. По действовавшим ранее нормам, при исполнении наказания в виде принудительных работ имелась возможность трудоустройства осужденных только в организациях.
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Кроме того, законом предусмотрено, что осужденные, находящиеся под стражей, будут следовать в исправительный центр для принудительных работ сами и без конвоя.
Наказание в виде принудительных работ появилось в Уголовном кодексе РФ
появилось в 2017 году. Суд может назначить его осужденному либо с самого начала в приговоре (как альтернативу заключению), либо уже потом, в порядке замены не отбытой части наказания на более мягкий вид.
С 2020 года в России начали создавать участки исправительных центров непосредственно на предприятиях - осужденные к принудительным работам живут в общежитиях под охраной и работают там же, получают соответствующую зарплату.
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