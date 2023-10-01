https://ria.ru/20231001/leopardy-1899701312.html

В приморский парк выпустят леопардов, всю жизнь просидевших в клетках

В приморский парк выпустят леопардов, всю жизнь просидевших в клетках - РИА Новости, 01.10.2023

В приморский парк выпустят леопардов, всю жизнь просидевших в клетках

Троих леопардов, переехавших в парк "Белый лев" в Приморском крае после жизни в тесных клетках, готовят к первому для них выпуску в уличный вольер, рассказали... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T06:53

2023-10-01T06:53

2023-10-01T07:22

хорошие новости

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855127063_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_24801ea4822781a26a022c7aa78b9f21.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - РИА Новости. Троих леопардов, переехавших в парк "Белый лев" в Приморском крае после жизни в тесных клетках, готовят к первому для них выпуску в уличный вольер, рассказали РИА Новости представители парка. По словам директора парка Ивана Асновина, в Приморье привезли самку леопарда в возрасте 15-16 лет и ее детёнышей: "мальчика" и "девочку" четырех и шести лет, чей отец уже умер от старости. Другой представитель парка уточнил, что самка - африканский леопард, а дети - помесь африканского и кавказского подвидов. Звери провели всю жизнь в тесных клетках в кафе на территории Хабаровского края. Для переезда их временно усыпили и поместили в специальный автомобиль, объяснил директор. В парке "Белый лев" для них был подготовлен домик с раздельными отсеками, где звери проходят адаптацию перед первым для них выпуском в уличный вольер. "(Леопарды чувствуют себя - ред.) прекрасно, уже успели покушать. Немного пугливые, естественно, новая обстановка, у них стресс. Но, несмотря на стресс, они кушают, то есть пока что все хорошо. Мы все равно наблюдаем за ними и каждое отклонение в поведении будем с ветврачом обсуждать, и он тоже будет наблюдать за этим", - рассказал директор парка. Вольер для выгула, куда выпустят хищников, планируется достроить к 7 октября. Сначала их будут выводить по одному, потому что "они жили в маленьких клеточках и никогда друг с другом не совмещались", и остается загадкой, как леопарды будут вести себя без решеток, отделяющих их друг от друга. "Там будут только они. Мы не практикуем смежную экспозицию с другими хищниками", - добавил директор, уточнив, что речь идет о невозможности подселения к леопардам хищников других видов. Одну самку леопарда, уже живущую в парке, могут в будущем выпустить в этот вольер. Зоолог парка Екатерина Блидченко объяснила РИА Новости, что дальневосточные, африканские и кавказские (переднеазиатские) леопарды отличаются окрасом в зависимости от среды обитания, длиной шерсти и размерами самих хищников. Редкий кавказский подвид крупнее остальных, что эксперт связывает с необходимостью охоты на более крупную дичь. Вес самца кавказского леопарда может достигать 60 килограммов, самцы двух других подвидов весят не больше 50 килограммов.

https://ria.ru/20230910/leopard-1895308857.html

https://ria.ru/20230718/leopard-1884771622.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край