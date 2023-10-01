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В приморский парк выпустят леопардов, всю жизнь просидевших в клетках - РИА Новости, 01.10.2023
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Хорошие новости
 
06:53 01.10.2023 (обновлено: 07:22 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/leopardy-1899701312.html
В приморский парк выпустят леопардов, всю жизнь просидевших в клетках
В приморский парк выпустят леопардов, всю жизнь просидевших в клетках - РИА Новости, 01.10.2023
В приморский парк выпустят леопардов, всю жизнь просидевших в клетках
Троих леопардов, переехавших в парк "Белый лев" в Приморском крае после жизни в тесных клетках, готовят к первому для них выпуску в уличный вольер, рассказали... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T06:53
2023-10-01T07:22
хорошие новости
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - РИА Новости. Троих леопардов, переехавших в парк "Белый лев" в Приморском крае после жизни в тесных клетках, готовят к первому для них выпуску в уличный вольер, рассказали РИА Новости представители парка. По словам директора парка Ивана Асновина, в Приморье привезли самку леопарда в возрасте 15-16 лет и ее детёнышей: "мальчика" и "девочку" четырех и шести лет, чей отец уже умер от старости. Другой представитель парка уточнил, что самка - африканский леопард, а дети - помесь африканского и кавказского подвидов. Звери провели всю жизнь в тесных клетках в кафе на территории Хабаровского края. Для переезда их временно усыпили и поместили в специальный автомобиль, объяснил директор. В парке "Белый лев" для них был подготовлен домик с раздельными отсеками, где звери проходят адаптацию перед первым для них выпуском в уличный вольер. "(Леопарды чувствуют себя - ред.) прекрасно, уже успели покушать. Немного пугливые, естественно, новая обстановка, у них стресс. Но, несмотря на стресс, они кушают, то есть пока что все хорошо. Мы все равно наблюдаем за ними и каждое отклонение в поведении будем с ветврачом обсуждать, и он тоже будет наблюдать за этим", - рассказал директор парка. Вольер для выгула, куда выпустят хищников, планируется достроить к 7 октября. Сначала их будут выводить по одному, потому что "они жили в маленьких клеточках и никогда друг с другом не совмещались", и остается загадкой, как леопарды будут вести себя без решеток, отделяющих их друг от друга. "Там будут только они. Мы не практикуем смежную экспозицию с другими хищниками", - добавил директор, уточнив, что речь идет о невозможности подселения к леопардам хищников других видов. Одну самку леопарда, уже живущую в парке, могут в будущем выпустить в этот вольер. Зоолог парка Екатерина Блидченко объяснила РИА Новости, что дальневосточные, африканские и кавказские (переднеазиатские) леопарды отличаются окрасом в зависимости от среды обитания, длиной шерсти и размерами самих хищников. Редкий кавказский подвид крупнее остальных, что эксперт связывает с необходимостью охоты на более крупную дичь. Вес самца кавказского леопарда может достигать 60 килограммов, самцы двух других подвидов весят не больше 50 килограммов.
https://ria.ru/20230910/leopard-1895308857.html
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приморский край
Хорошие новости, Приморский край
В приморский парк выпустят леопардов, всю жизнь просидевших в клетках

В приморский парк "Белый лев" выпустят трех леопардов, проведших жизнь в клетках

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛеопард
Леопард - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Леопард . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - РИА Новости. Троих леопардов, переехавших в парк "Белый лев" в Приморском крае после жизни в тесных клетках, готовят к первому для них выпуску в уличный вольер, рассказали РИА Новости представители парка.
По словам директора парка Ивана Асновина, в Приморье привезли самку леопарда в возрасте 15-16 лет и ее детёнышей: "мальчика" и "девочку" четырех и шести лет, чей отец уже умер от старости. Другой представитель парка уточнил, что самка - африканский леопард, а дети - помесь африканского и кавказского подвидов. Звери провели всю жизнь в тесных клетках в кафе на территории Хабаровского края. Для переезда их временно усыпили и поместили в специальный автомобиль, объяснил директор. В парке "Белый лев" для них был подготовлен домик с раздельными отсеками, где звери проходят адаптацию перед первым для них выпуском в уличный вольер.
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"(Леопарды чувствуют себя - ред.) прекрасно, уже успели покушать. Немного пугливые, естественно, новая обстановка, у них стресс. Но, несмотря на стресс, они кушают, то есть пока что все хорошо. Мы все равно наблюдаем за ними и каждое отклонение в поведении будем с ветврачом обсуждать, и он тоже будет наблюдать за этим", - рассказал директор парка.
Вольер для выгула, куда выпустят хищников, планируется достроить к 7 октября. Сначала их будут выводить по одному, потому что "они жили в маленьких клеточках и никогда друг с другом не совмещались", и остается загадкой, как леопарды будут вести себя без решеток, отделяющих их друг от друга.
"Там будут только они. Мы не практикуем смежную экспозицию с другими хищниками", - добавил директор, уточнив, что речь идет о невозможности подселения к леопардам хищников других видов. Одну самку леопарда, уже живущую в парке, могут в будущем выпустить в этот вольер.
Зоолог парка Екатерина Блидченко объяснила РИА Новости, что дальневосточные, африканские и кавказские (переднеазиатские) леопарды отличаются окрасом в зависимости от среды обитания, длиной шерсти и размерами самих хищников. Редкий кавказский подвид крупнее остальных, что эксперт связывает с необходимостью охоты на более крупную дичь. Вес самца кавказского леопарда может достигать 60 килограммов, самцы двух других подвидов весят не больше 50 килограммов.
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