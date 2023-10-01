https://ria.ru/20231001/kosovo-1899733196.html

"Президент" Косово обвинила Сербию в подготовке вторжения

"Президент" Косово обвинила Сербию в подготовке вторжения - РИА Новости, 01.10.2023

"Президент" Косово обвинила Сербию в подготовке вторжения

Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи в интервью итальянской газете la Repubblica обвинила власти Сербии в подготовке вооруженного вторжения, не... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T11:42

2023-10-01T11:42

2023-10-01T11:44

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РИМ, 1 окт – РИА Новости. Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи в интервью итальянской газете la Repubblica обвинила власти Сербии в подготовке вооруженного вторжения, не представив доказательств этому, но заявив об их сборе "властями" края. Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что США видят беспрецедентную концентрацию сил Сербии у административной линии с Косово и призывают Белград их отвести. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не намерен отдавать приказ вооруженным силам пересечь административную линию, поскольку Белград не хочет войны, сообщало издание Financial Times со ссылкой на предоставленное ему заявление сербского лидера. "Есть неопровержимые доказательства. Сербия 24 сентября совершила акт агрессии и готовится совершить еще один, усилив вооруженные силы и артиллерию на границе с Косово. Это нечто беспрецедентное, непохожее на то, что мы видели за последние 25 лет. Сербия по-прежнему ведома менталитетом (бывшего президента Слободана) Милошевича и пытается стереть все, чего США, Европа и наш народ достигли за два десятилетия: мир, стабильность и свободу", - заявила Османи. Она назвала слова Кирби о концентрации сил Сербии "очень реальным" сигналом тревоги со стороны США. По мнению Османи, сербы "хотят войти в Косово и захватить часть его территории". "Есть много свидетельств тому что ситуация крайне тревожная", - сказала президент самопровозглашенного государства. Говоря о "плане нападения", Османи заявила, что "власти" края "собирают доказательства, время опубликовать их еще не наступило". Она добавила, что сербы "исторически более заинтересованы" в северной части Косова. Вучич заявил 24 сентября, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. Он призвал сербов в Косово и Метохии защищать свои права мирным путем и указал, что погибшие на севере края 24 сентября сербы не были террористами, но их "довели до края" косовоалбанские власти в Приштине. По его словам, в воскресенье погибли косовоалбанский полицейский и трое сербов: Стефан Неделькович из Звечана, Игор Миленкович и Боян Мияйлович из Лепосавича. Все трое сербов, как указал сербский лидер, для соотечественников в Косово и Метохии - "герои и мученики".

https://ria.ru/20230929/nato-1899557636.html

https://ria.ru/20230930/voyska-1899669683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, косово, сербия, сша, александр вучич, джон кирби