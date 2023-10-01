https://ria.ru/20231001/korruptsiya-1899775821.html

На Украине рассказали о предупреждении США по поводу коррупции

На Украине рассказали о предупреждении США по поводу коррупции - РИА Новости, 01.10.2023

На Украине рассказали о предупреждении США по поводу коррупции

Украина на фоне принятия закона о временном бюджете США получила от Вашингтона предупреждение, чтобы в стране в течение 45 дней не было никаких коррупционных... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T17:06

2023-10-01T17:06

2023-10-01T17:43

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украина на фоне принятия закона о временном бюджете США получила от Вашингтона предупреждение, чтобы в стране в течение 45 дней не было никаких коррупционных скандалов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "К нам одна главная публичная претензия: коррупция. Честно, даже значительно преувеличено, и это не очень справедливо. Но с этим надо было дискутировать до того, как проблема приобрела такой масштаб. Сейчас уже как есть. Поэтому эти 45 дней и все время нужно пройти без никакого большого коррупционного скандала. О чем, насколько я слышал, нашим прямо во время визита и сказали", — написал он в Telegram-канале.Накануне президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом авторы документа исключили выделение средств на нужды Украины. Подписание закона устранило угрозу "шатдауна" в США, который в противном случае наступил бы уже с 1 октября."Шатдаун", то есть приостановка деятельности федерального правительства, мог наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласовал бы новый бюджет. Этому препятствовали разногласия между администрацией США и законодателями как по объемам, так и по статьям финансирования. Белый дом обвинил республиканцев в отказе идти на сотрудничество, а республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате представителей не согласны с действиями властей, в том числе в решении пограничного кризиса.Еще один камень преткновения — включение в бюджет средств для помощи Украине. Так, несколько конгрессменов обещали, что будут голосовать против принятия документа до тех пор, пока туда входят ассигнования киевскому режиму.

https://ria.ru/20230925/senator-1898606756.html

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897990032.html

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в мире, сша, джо байден, верховная рада украины, украина, киев