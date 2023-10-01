На Украине рассказали о предупреждении США по поводу коррупции
Железняк: США предупредили Украину по поводу коррупционных скандалов
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украина на фоне принятия закона о временном бюджете США получила от Вашингтона предупреждение, чтобы в стране в течение 45 дней не было никаких коррупционных скандалов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
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"К нам одна главная публичная претензия: коррупция. Честно, даже значительно преувеличено, и это не очень справедливо. Но с этим надо было дискутировать до того, как проблема приобрела такой масштаб. Сейчас уже как есть. Поэтому эти 45 дней и все время нужно пройти без никакого большого коррупционного скандала. О чем, насколько я слышал, нашим прямо во время визита и сказали", — написал он в Telegram-канале.
Накануне президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом авторы документа исключили выделение средств на нужды Украины.
Подписание закона устранило угрозу "шатдауна" в США, который в противном случае наступил бы уже с 1 октября.
"Шатдаун", то есть приостановка деятельности федерального правительства, мог наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласовал бы новый бюджет. Этому препятствовали разногласия между администрацией США и законодателями как по объемам, так и по статьям финансирования. Белый дом обвинил республиканцев в отказе идти на сотрудничество, а республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате представителей не согласны с действиями властей, в том числе в решении пограничного кризиса.
Еще один камень преткновения — включение в бюджет средств для помощи Украине. Так, несколько конгрессменов обещали, что будут голосовать против принятия документа до тех пор, пока туда входят ассигнования киевскому режиму.