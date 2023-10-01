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В Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, есть погибшие
В Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, есть погибшие - РИА Новости, 01.10.2023
В Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, есть погибшие
Десять человек погибли и еще 15, включая четырех детей, получили ранения в результате аварии грузовика на трассе в мексиканском штате Чиапас, сообщила служба... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T21:08
2023-10-01T21:08
2023-10-01T21:08
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МЕХИКО, 1 окт - РИА Новости. Десять человек погибли и еще 15, включая четырех детей, получили ранения в результате аварии грузовика на трассе в мексиканском штате Чиапас, сообщила служба гражданской защиты штата. "ДТП произошло на 134 километре прибрежной трассы Пихихиапан - Тонала. По предварительной информации, к сожалению, погибли 10 человек и еще 15 получили ранения, в том числе четверо несовершеннолетних, они госпитализированы", - говорится в сообщении спасателей в социальной сети Х. В службе отметили, что компетентные органы устанавливают гражданство погибших и пострадавших. Местные СМИ пишут, что в грузовике ехали мигранты.
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в мире, мексика
В Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, есть погибшие
На юге Мексики перевернулся грузовик с мигрантами, 10 человек погибли