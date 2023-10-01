https://ria.ru/20231001/gruzovik-1899800967.html

В Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, есть погибшие

В Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, есть погибшие - РИА Новости, 01.10.2023

В Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, есть погибшие

Десять человек погибли и еще 15, включая четырех детей, получили ранения в результате аварии грузовика на трассе в мексиканском штате Чиапас, сообщила служба... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T21:08

2023-10-01T21:08

2023-10-01T21:08

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мексика

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МЕХИКО, 1 окт - РИА Новости. Десять человек погибли и еще 15, включая четырех детей, получили ранения в результате аварии грузовика на трассе в мексиканском штате Чиапас, сообщила служба гражданской защиты штата. "ДТП произошло на 134 километре прибрежной трассы Пихихиапан - Тонала. По предварительной информации, к сожалению, погибли 10 человек и еще 15 получили ранения, в том числе четверо несовершеннолетних, они госпитализированы", - говорится в сообщении спасателей в социальной сети Х. В службе отметили, что компетентные органы устанавливают гражданство погибших и пострадавших. Местные СМИ пишут, что в грузовике ехали мигранты.

https://ria.ru/20230928/migranty-1899165753.html

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в мире, мексика