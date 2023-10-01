https://ria.ru/20231001/galichina-1899513080.html

"Обманули Сталина". Зачем британцы приютили у себя нацистов с Украины

"Обманули Сталина". Зачем британцы приютили у себя нацистов с Украины - РИА Новости, 01.10.2023

"Обманули Сталина". Зачем британцы приютили у себя нацистов с Украины

Скандал с бывшим эсэсовцем Ярославом Хункой в канадском парламенте вновь привлек внимание к послевоенной истории дивизии "Галичина". Восьмитысячное соединение... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T08:00

2023-10-01T08:00

2023-10-01T08:08

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Захар Андреев. Скандал с бывшим эсэсовцем Ярославом Хункой в канадском парламенте вновь привлек внимание к послевоенной истории дивизии "Галичина". Восьмитысячное соединение почти в полном составе перевезли в Великобританию. И это до сих пор — фигура умолчания. Специалисты считают, что у Лондона были вполне определенные планы на украинских коллаборационистов. Однако вмешалась советская разведка.Беженцы, о которых не говорят"Первых украинских беженцев ввезли в Великобританию небольшими группами и расселили по городам страны. Такое впечатление, что правительство не хотело, чтобы жители узнали об их прибытии. Так оно и было", — говорит британский историк Марк Фелтон.Его ролик об украинских участниках 14-й добровольческой пехотной дивизии СС "Галичина" вышел на YouTube за два месяца до инцидента с Хункой. Собрал почти миллион просмотров — и множество комментариев от поляков. Те благодарили, что автор поднял "табуированную" тему.Воинское формирование, которое в апреле 1945-го спешно вышло из СС и было переименовано в "1-ю украинскую дивизию" в составе "Украинской национальной армии", сдалось англичанам в мае того же года. Пленных разместили в итальянском Римини — лагерь контролировали польские силы на Западе под командованием генерала Владислава Андерса. Советский Союз добивался выдачи бойцов, но Лондон отказал. Спустя два года — в 1947-м — бывших эсэсовцев перевезли из Венеции в Великобританию.Согласно ялтинским договоренностям, Лондон и Вашингтон должны были выдать Москве всех перемещенных лиц, имевших советское гражданство до начала Второй мировой. После Победы союзники проявили рвение в этом вопросе — иногда даже излишнее.В результате так называемой бойни в Лиенце английские войска применили массовое насилие против казаков, воевавших в рядах гитлеровской Германии, и членов их семей. При атаке на лагерь коллаборантов только от рук британских солдат погибло более тысячи человек. При этом Москве выдали белоэмигрантов первой волны, которые никогда не были советскими гражданами. В случае с украинскими эсэсовцами все получилось ровно наоборот."Жестокие, неотесанные, кровожадные"Если часть военнослужащих дивизии действительно были из Галиции, области, присоединенной к СССР уже после вторжения Германии в Польшу, то все остальные — выходцы из советских регионов Украины. Однако британские военные чиновники разбираться не стали. Возможно, боялись повторения событий в Лиенце, после которых Лондон подвергся жесткой критике в Европе.По другой версии, малую родину многих украинских солдат сложно было установить. Якобы значительная часть этой "деревенщины" (peasant-types, как называли эсэсовцев в одном из отчетов британской комиссии в Римини) происходила из небольших населенных пунктов, не обозначенных на картах, имевшихся в распоряжении королевских служб.К тому же за украинских пленных ходатайствовали — например, польский генерал Владислав Андерс и даже папа римский Пий XII, который называл "западенцев" добрыми католиками.А украинские зарубежные организации в Европе и Северной Америке рекомендовали соотечественников так: "Трудолюбивые, послушные, благочестивые, к тому же хорошо поют". Послевоенной Британии действительно требовалась дешевая рабочая сила. Учитывая все эти соображения, в Лондоне решили разместить "беженцев" у себя."Сюда едут нацисты"Несмотря на то что власти стремились не привлекать к приезду эсэсовцев особого внимания, их появление на островах не осталось незамеченным. Украинский историк Олеся Хромейчук из Университетского колледжа Лондона в своей диссертации пишет о "массовой панике" англичан.В архивах сохранились многочисленные жалобы и письма в адрес правительства. Один из читателей Evening News сообщал: "Когда я находился в лагере смерти в Германии, нас охраняли украинские добровольцы, носившие немецкое обмундирование. В большинстве своем они были членами армии русского ренегата Власова. Все жестокие, неотесанные и кровожадные... А теперь я узнаю, что украинцам предоставляют убежище в Британии. Во имя небес, кто понесет за это ответственность?"В журнале The People вышла статья под заголовком "Сюда едут нацисты!". Журналист Феликс Вирт призывал к тщательному расследованию в отношении коллаборантов. "Какими бы ни были наши споры с русскими, совесть цивилизации не может допустить, чтобы эти люди воспринимались как невинные политические беженцы до тех пор, пока мы не установим, что они совершенно не виновны в чудовищных преступлениях, за которые до сих пор никто не наказан".Переселенцев действительно толком не проверяли на причастность к военным преступлениям. По данным Хромейчук, британские власти опросили всего 2,5 процента участников "Галичины". Поэтому до сих пор не известно, кто из них, по выражению историка, был "горе-борцами за украинскую независимость", а кто причастен к зверствам против мирного населения. Однако очевидно, что военные преступники среди восьми тысяч человек имелись.Бандеровцы с парашютамиМарк Фелтон считает, что истинные причины лояльности Лондона к недавним бойцам войск СС были другими. Антисоветчики с восточнославянским культурным бэкграундом идеально подходили для агентурной работы за железным занавесом.Исследователи холодной войны сообщают, что британская разведка действительно забрасывала парашютистов-бандеровцев на территорию Советского Союза. Были ли среди них выходцы из "Галичины", точно не известно.Как писал в книге "МI6: пятьдесят лет специальных операций" Стивен Доррил, первую группу из трех человек сбросили с самолета британских ВВС без опознавательных знаков в районе Киева в июле 1949-го. В течение следующих десяти месяцев за ней последовали другие украинские националисты — их засылали в основном в западные регионы УССР.Однако, хотя высадка прошла успешно, связи с агентами не было. В Лондоне решили, что их схватили.Британская внешняя разведка и ЦРУ обсуждали повторение десантной операции на встрече в 1950-м. Решили забросить в Союз 18 агентов. Те повторили судьбу первой группы.Скепсис американцев рос, но МI6 не оставляла попыток. Все закончились неудачей. Некоторые агенты связались с кураторами, но в Лондоне заподозрили, что они уже действуют под контролем советских контрразведчиков.Ларчик открывался просто: на той самой встрече в 1950-м присутствовал советский разведчик Ким Филби. Он и передал данные о парашютистах Москве.Тем временем подполье на западе УССР разгромили. А самого лидера украинских националистов Степана Бандеру в 1959-м ликвидировал агент КГБ в Западной Германии.Непоказанный фильмК началу 1950-х недовольство британцев соседством с участниками ваффен-СС росло. Видимо, Лондон счел, что и особой пользы из этого актива извлечь не удастся. Поэтому правительство страны поспешило от него избавиться. Большинство бойцов в добровольно-принудительном порядке переселили в другие части бывшей империи. Главным образом в Канаду. Видимо, в их числе был Ярослав Хунка. Немалая часть перебралась в США.Впрочем, диаспора в Великобритании осталась значительной. Фелтон приводит данные столичной полиции от 2003-го, согласно которым пенсию и другие социальные блага в стране получали около 1500 ветеранов "Галичины". По данным прессы, в 2016-м таковых оставалось двадцать пять.Несмотря на то что в Британии легально действовала организация, основанная бывшими эсэсовцами, — "Ассоциация украинцев в Великобритании" (AUGB), тема на протяжении десятилетий была вне общественного внимания. По словам Фелтона, в 1999-м Би-би-си готовила к выпуску документальный фильм о судьбе военнослужащих нацистского формирования, однако показ по неизвестным причинам отменили.По мнению историка, власти королевства старались замести историю под ковер и надеялись, что время само решит проблему. Ждали, когда последний коллаборационист уйдет из жизни.Однако 98-летний Ярослав Хунка нарушил эти планы.

https://ria.ru/20230929/kanada-1899486575.html

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