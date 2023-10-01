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Умер народный артист России Виталий Коняев - РИА Новости, 01.10.2023
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16:34 01.10.2023 (обновлено: 16:59 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/artist-1899771086.html
Умер народный артист России Виталий Коняев
Умер народный артист России Виталий Коняев - РИА Новости, 01.10.2023
Умер народный артист России Виталий Коняев
Народный артист России Виталий Коняев умер 30 сентября, сообщает московский Малый театр. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T16:34
2023-10-01T16:59
россия
малый театр
происшествия
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Народный артист России Виталий Коняев умер 30 сентября, сообщает московский Малый театр.&quot;Его уход – невосполнимая потеря. Склоняем головы перед памятью Виталия Анатольевича&quot;, — говорится в сообщении.Театр выразил глубокие соболезнования родственникам актера и всем поклонникам его таланта.Время и место прощания с артистом станет известно позже.Виталий Коняев родился в 1938 году. Он учился в Высшем театральном училище имени Щепкина. Его самой известной ролью стала работа в драме "Тишина", где он сыграл командира артиллерийской батареи.Кроме того, Коняев снялся в таких фильмах, как "Щит и меч", "Город под липами" и "Там вдали, за рекой".
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россия, малый театр, происшествия, шоу-бизнес
Россия, Малый театр, Происшествия, Шоу-бизнес
Умер народный артист России Виталий Коняев

Российский артист Виталий Коняев умер в возрасте 87 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНародный артист России, актер Виталий Коняев
Народный артист России, актер Виталий Коняев - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Народный артист России, актер Виталий Коняев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Народный артист России Виталий Коняев умер 30 сентября, сообщает московский Малый театр.
«

"Его уход – невосполнимая потеря. Склоняем головы перед памятью Виталия Анатольевича", — говорится в сообщении.

Театр выразил глубокие соболезнования родственникам актера и всем поклонникам его таланта.
Время и место прощания с артистом станет известно позже.
Виталий Коняев родился в 1938 году. Он учился в Высшем театральном училище имени Щепкина. Его самой известной ролью стала работа в драме "Тишина", где он сыграл командира артиллерийской батареи.
Кроме того, Коняев снялся в таких фильмах, как "Щит и меч", "Город под липами" и "Там вдали, за рекой".
 
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