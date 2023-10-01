https://ria.ru/20231001/artist-1899771086.html

Умер народный артист России Виталий Коняев

Умер народный артист России Виталий Коняев - РИА Новости, 01.10.2023

Умер народный артист России Виталий Коняев

Народный артист России Виталий Коняев умер 30 сентября, сообщает московский Малый театр. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T16:34

2023-10-01T16:34

2023-10-01T16:59

россия

малый театр

происшествия

шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Народный артист России Виталий Коняев умер 30 сентября, сообщает московский Малый театр."Его уход – невосполнимая потеря. Склоняем головы перед памятью Виталия Анатольевича", — говорится в сообщении.Театр выразил глубокие соболезнования родственникам актера и всем поклонникам его таланта.Время и место прощания с артистом станет известно позже.Виталий Коняев родился в 1938 году. Он учился в Высшем театральном училище имени Щепкина. Его самой известной ролью стала работа в драме "Тишина", где он сыграл командира артиллерийской батареи.Кроме того, Коняев снялся в таких фильмах, как "Щит и меч", "Город под липами" и "Там вдали, за рекой".

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, малый театр, происшествия, шоу-бизнес