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Умер народный артист России Виталий Коняев
Умер народный артист России Виталий Коняев - РИА Новости, 01.10.2023
Умер народный артист России Виталий Коняев
Народный артист России Виталий Коняев умер 30 сентября, сообщает московский Малый театр. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T16:34
2023-10-01T16:34
2023-10-01T16:59
россия
малый театр
происшествия
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Народный артист России Виталий Коняев умер 30 сентября, сообщает московский Малый театр."Его уход – невосполнимая потеря. Склоняем головы перед памятью Виталия Анатольевича", — говорится в сообщении.Театр выразил глубокие соболезнования родственникам актера и всем поклонникам его таланта.Время и место прощания с артистом станет известно позже.Виталий Коняев родился в 1938 году. Он учился в Высшем театральном училище имени Щепкина. Его самой известной ролью стала работа в драме "Тишина", где он сыграл командира артиллерийской батареи.Кроме того, Коняев снялся в таких фильмах, как "Щит и меч", "Город под липами" и "Там вдали, за рекой".
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РИА Новости
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россия, малый театр, происшествия, шоу-бизнес
Россия, Малый театр, Происшествия, Шоу-бизнес
Умер народный артист России Виталий Коняев
Российский артист Виталий Коняев умер в возрасте 87 лет
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Народный артист России Виталий Коняев умер 30 сентября, сообщает московский Малый театр
.
«
"Его уход – невосполнимая потеря. Склоняем головы перед памятью Виталия Анатольевича", — говорится в сообщении.
Театр выразил глубокие соболезнования родственникам актера и всем поклонникам его таланта.
Время и место прощания с артистом станет известно позже.
Виталий Коняев родился в 1938 году. Он учился в Высшем театральном училище имени Щепкина. Его самой известной ролью стала работа в драме "Тишина", где он сыграл командира артиллерийской батареи.
Кроме того, Коняев снялся в таких фильмах, как "Щит и меч", "Город под липами" и "Там вдали, за рекой".