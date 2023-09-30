https://ria.ru/20230930/vosstanovlenie-1899645385.html

Бжания отметил вклад Путина в восстановление связей Абхазии и России

Бжания отметил вклад Путина в восстановление связей Абхазии и России - РИА Новости, 30.09.2023

Бжания отметил вклад Путина в восстановление связей Абхазии и России

Президент Абхазии Аслан Бжания во время праздничного парада честь 30-й годовщины победы грузино-абхазской войне 1992-1993 годов заявил, что республика продолжит РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T17:06

2023-09-30T17:06

2023-09-30T17:06

в мире

абхазия

владимир путин

аслан бжания

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россия

справки

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СУХУМ, 30 сен - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания во время праздничного парада честь 30-й годовщины победы грузино-абхазской войне 1992-1993 годов заявил, что республика продолжит свое развитие, отметив вклад президента РФ Владимира Путина в восстановление трансграничных хозяйственных и транспортных связей Абхазии с Россией. В субботу Абхазия отмечает 30-летие победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов. В военном праздничном параде приняли участие 1,7 тысяч военных. "С приходом к власти в Российской Федерации Владимира Путина начался процесс постепенного восстановления трансграничных хозяйственных и транспортных связей Абхазии с Россией", - сказал он. В своей речи Бжания подчеркнул, что народ Абхазии победил в войне, победит и в мирной жизни. "Мы и впредь будем созидать, а не разрушать. Мы восстанавливаем свои города и курорты, мы продолжим строить дороги и коммуникации, мы восстановим и откроем воздушные и морские порты для международного сообщения, мы сделаем все, что в наших силах для достойной жизни нас и наших детей", - заявил абхазский лидер. Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более двух тысяч человек с абхазской стороны. Около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результат не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899630123.html

https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899600204.html

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в мире, абхазия, владимир путин, аслан бжания, грузия, россия, справки