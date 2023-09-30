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Бжания отметил вклад Путина в восстановление связей Абхазии и России - РИА Новости, 30.09.2023
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17:06 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/vosstanovlenie-1899645385.html
Бжания отметил вклад Путина в восстановление связей Абхазии и России
Бжания отметил вклад Путина в восстановление связей Абхазии и России - РИА Новости, 30.09.2023
Бжания отметил вклад Путина в восстановление связей Абхазии и России
Президент Абхазии Аслан Бжания во время праздничного парада честь 30-й годовщины победы грузино-абхазской войне 1992-1993 годов заявил, что республика продолжит РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T17:06
2023-09-30T17:06
в мире
абхазия
владимир путин
аслан бжания
грузия
россия
справки
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СУХУМ, 30 сен - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания во время праздничного парада честь 30-й годовщины победы грузино-абхазской войне 1992-1993 годов заявил, что республика продолжит свое развитие, отметив вклад президента РФ Владимира Путина в восстановление трансграничных хозяйственных и транспортных связей Абхазии с Россией. В субботу Абхазия отмечает 30-летие победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов. В военном праздничном параде приняли участие 1,7 тысяч военных. "С приходом к власти в Российской Федерации Владимира Путина начался процесс постепенного восстановления трансграничных хозяйственных и транспортных связей Абхазии с Россией", - сказал он. В своей речи Бжания подчеркнул, что народ Абхазии победил в войне, победит и в мирной жизни. "Мы и впредь будем созидать, а не разрушать. Мы восстанавливаем свои города и курорты, мы продолжим строить дороги и коммуникации, мы восстановим и откроем воздушные и морские порты для международного сообщения, мы сделаем все, что в наших силах для достойной жизни нас и наших детей", - заявил абхазский лидер. Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более двух тысяч человек с абхазской стороны. Около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результат не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899630123.html
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в мире, абхазия, владимир путин, аслан бжания, грузия, россия, справки
В мире, Абхазия, Владимир Путин, Аслан Бжания, Грузия, Россия, Справки
Бжания отметил вклад Путина в восстановление связей Абхазии и России

Бжания отметил вклад Путина в восстановление трансграничных связей Абхазии и РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания
Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания . Архивное фото
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СУХУМ, 30 сен - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания во время праздничного парада честь 30-й годовщины победы грузино-абхазской войне 1992-1993 годов заявил, что республика продолжит свое развитие, отметив вклад президента РФ Владимира Путина в восстановление трансграничных хозяйственных и транспортных связей Абхазии с Россией.
В субботу Абхазия отмечает 30-летие победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов. В военном праздничном параде приняли участие 1,7 тысяч военных.
Избранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Бжания назвал размер экономического ущерба Абхазии от войны с Грузией
14:51
«
"С приходом к власти в Российской Федерации Владимира Путина начался процесс постепенного восстановления трансграничных хозяйственных и транспортных связей Абхазии с Россией", - сказал он.
В своей речи Бжания подчеркнул, что народ Абхазии победил в войне, победит и в мирной жизни.
«
"Мы и впредь будем созидать, а не разрушать. Мы восстанавливаем свои города и курорты, мы продолжим строить дороги и коммуникации, мы восстановим и откроем воздушные и морские порты для международного сообщения, мы сделаем все, что в наших силах для достойной жизни нас и наших детей", - заявил абхазский лидер.
Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более двух тысяч человек с абхазской стороны. Около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результат не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Вид на Сухум - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Абхазия надеется на полеты российских авиакомпаний в Сухум
09:57
 
В миреАбхазияВладимир ПутинАслан БжанияГрузияРоссияСправки
 
 
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