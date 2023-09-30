https://ria.ru/20230930/viking-1899658391.html

Бойцы отряда "Викинг" уничтожили дроном блиндаж с боевиками ВСУ

Бойцы отряда "Викинг" уничтожили дроном блиндаж с боевиками ВСУ - РИА Новости, 30.09.2023

Бойцы отряда "Викинг" уничтожили дроном блиндаж с боевиками ВСУ

Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили укрепленные позиции ВСУ и уничтожили блиндаж с украинскими бойцами дроном-камикадзе на Артемовском... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T18:48

2023-09-30T18:48

2023-09-30T18:48

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили укрепленные позиции ВСУ и уничтожили блиндаж с украинскими бойцами дроном-камикадзе на Артемовском направлении, кадры выявления и поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как расчет разведывательного БПЛА сначала выявил укрепленные украинские позиции и пехоту, а оператор дрона атаковал блиндаж. После первого поражения, пехота противника бежит укрываться в блиндаж с открытой местности. Затем, когда противник укрылся в блиндаже, оператор дрона-камикадзе нанес по нему дроном еще один точный удар.

https://ria.ru/20230926/pikap-1898755819.html

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2023

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в мире, технологии