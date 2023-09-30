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Бойцы отряда "Викинг" уничтожили дроном блиндаж с боевиками ВСУ
Бойцы отряда "Викинг" уничтожили дроном блиндаж с боевиками ВСУ - РИА Новости, 30.09.2023
Бойцы отряда "Викинг" уничтожили дроном блиндаж с боевиками ВСУ
Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили укрепленные позиции ВСУ и уничтожили блиндаж с украинскими бойцами дроном-камикадзе на Артемовском... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T18:48
2023-09-30T18:48
2023-09-30T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили укрепленные позиции ВСУ и уничтожили блиндаж с украинскими бойцами дроном-камикадзе на Артемовском направлении, кадры выявления и поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как расчет разведывательного БПЛА сначала выявил укрепленные украинские позиции и пехоту, а оператор дрона атаковал блиндаж. После первого поражения, пехота противника бежит укрываться в блиндаж с открытой местности. Затем, когда противник укрылся в блиндаже, оператор дрона-камикадзе нанес по нему дроном еще один точный удар.
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в мире, технологии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии
Бойцы отряда "Викинг" уничтожили дроном блиндаж с боевиками ВСУ
Под Артемовском бойцы отряда "Викинг" уничтожили дроном блиндаж с боевиками ВСУ
ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили укрепленные позиции ВСУ и уничтожили блиндаж с украинскими бойцами дроном-камикадзе на Артемовском направлении, кадры выявления и поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как расчет разведывательного БПЛА сначала выявил укрепленные украинские позиции и пехоту, а оператор дрона атаковал блиндаж.
После первого поражения, пехота противника бежит укрываться в блиндаж с открытой местности. Затем, когда противник укрылся в блиндаже, оператор дрона-камикадзе нанес по нему дроном еще один точный удар.
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