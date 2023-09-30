Рейтинг@Mail.ru
Бойцы отряда "Викинг" уничтожили дроном блиндаж с боевиками ВСУ - РИА Новости, 30.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/viking-1899658391.html
Бойцы отряда "Викинг" уничтожили дроном блиндаж с боевиками ВСУ
Бойцы отряда "Викинг" уничтожили дроном блиндаж с боевиками ВСУ - РИА Новости, 30.09.2023
Бойцы отряда "Викинг" уничтожили дроном блиндаж с боевиками ВСУ
Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили укрепленные позиции ВСУ и уничтожили блиндаж с украинскими бойцами дроном-камикадзе на Артемовском... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T18:48
2023-09-30T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891258876_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14975e095945a95ff2409c488909ba13.jpg
ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили укрепленные позиции ВСУ и уничтожили блиндаж с украинскими бойцами дроном-камикадзе на Артемовском направлении, кадры выявления и поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как расчет разведывательного БПЛА сначала выявил укрепленные украинские позиции и пехоту, а оператор дрона атаковал блиндаж. После первого поражения, пехота противника бежит укрываться в блиндаж с открытой местности. Затем, когда противник укрылся в блиндаже, оператор дрона-камикадзе нанес по нему дроном еще один точный удар.
https://ria.ru/20230926/pikap-1898755819.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891258876_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ea3f06f4240d7049ab0b0be43fc2a1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии
Бойцы отряда "Викинг" уничтожили дроном блиндаж с боевиками ВСУ

Под Артемовском бойцы отряда "Викинг" уничтожили дроном блиндаж с боевиками ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили укрепленные позиции ВСУ и уничтожили блиндаж с украинскими бойцами дроном-камикадзе на Артемовском направлении, кадры выявления и поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как расчет разведывательного БПЛА сначала выявил укрепленные украинские позиции и пехоту, а оператор дрона атаковал блиндаж.
После первого поражения, пехота противника бежит укрываться в блиндаж с открытой местности. Затем, когда противник укрылся в блиндаже, оператор дрона-камикадзе нанес по нему дроном еще один точный удар.
Уничтожение пикапа ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Cпецназ поразил ударным дроном украинский пикап на запорожском фронте
26 сентября, 15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала