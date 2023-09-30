https://ria.ru/20230930/ukraina-1899646178.html
Украина хочет увеличить расходы на военное производство в семь раз
Украина хочет увеличить расходы на военное производство в семь раз - РИА Новости, 30.09.2023
Украина хочет увеличить расходы на военное производство в семь раз
Премьер Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале заявил, что проект бюджета страны на следующий год предусматривает увеличение расходов на производство... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T17:16
2023-09-30T17:16
2023-09-30T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
денис шмыгаль
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале заявил, что проект бюджета страны на следующий год предусматривает увеличение расходов на производство военной продукции в 7 раз – до почти 56 миллиардов гривен (1,5 миллиарда долларов). "В проекте госбюджета-2024 мы увеличили расходы на подготовку производства продукции оборонного назначения в семь раз — до 55,8 миллиарда гривен", - написал Шмыгаль. Он также рассказал о запуске в 2023 году ряда проектов по производству дронов. Шмыгаль 15 сентября сообщил, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщили, что проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
https://ria.ru/20230930/ukraina-1899634060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Шмыгаль
Украина хочет увеличить расходы на военное производство в семь раз
Украина в 2024 году хочет увеличить расходы на военное производство в семь раз
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале
заявил, что проект бюджета страны на следующий год предусматривает увеличение расходов на производство военной продукции в 7 раз – до почти 56 миллиардов гривен (1,5 миллиарда долларов).
"В проекте госбюджета-2024 мы увеличили расходы на подготовку производства продукции оборонного назначения в семь раз — до 55,8 миллиарда гривен", - написал Шмыгаль.
Он также рассказал о запуске в 2023 году ряда проектов по производству дронов.
Шмыгаль 15 сентября сообщил, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщили, что проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
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