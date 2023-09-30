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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 30.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 30.09.2023 (обновлено: 14:30 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899625161.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 30.09.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении
ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, поразили одну американскую гаубицу М777, орудие "Мста-Б" и... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:04
2023-09-30T14:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сша
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, поразили одну американскую гаубицу М777, орудие "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщило в субботу Минобороны России в телеграм-канале ведомства."На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Степовая Новоселовка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, сша, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: на Купянском направлении ВСУ потеряли около 20 военнослужащих

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, поразили одну американскую гаубицу М777, орудие "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщило в субботу Минобороны России в телеграм-канале ведомства.
«
"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Степовая Новоселовка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСШАВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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