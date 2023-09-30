https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899625161.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 30.09.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении
ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, поразили одну американскую гаубицу М777, орудие "Мста-Б" и... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:04
2023-09-30T14:04
2023-09-30T14:30
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, поразили одну американскую гаубицу М777, орудие "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщило в субботу Минобороны России в телеграм-канале ведомства."На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Степовая Новоселовка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, сша, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: на Купянском направлении ВСУ потеряли около 20 военнослужащих