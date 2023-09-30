https://ria.ru/20230930/reshitelnost-1899573169.html

Путин поблагодарил жителей новых регионов за решительность

Путин поблагодарил жителей новых регионов за решительность - РИА Новости, 30.09.2023

Путин поблагодарил жителей новых регионов за решительность

Президент России Владимир Путин в годовщину присоединения новых регионов обратился к их жителям, заявив, что благодаря их твердости и решительности Россия стала РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T00:05

2023-09-30T00:05

2023-09-30T00:42

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в годовщину присоединения новых регионов обратился к их жителям, заявив, что благодаря их твердости и решительности Россия стала еще сильнее, и любые вызовы будут преодолены вместе. "Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей – спасибо вам за то, что несмотря на все испытания вы сберегли и передали свои детям любовь к отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности Россия стала еще сильнее. Мы – один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья. С днем воссоединения с Россией!" - сказал глава государства в видеообращении. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230905/putin-1894339074.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией 2023-09-30T00:05 true PT4M14S

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Максим Горбачев

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, общество