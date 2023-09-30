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Путин поблагодарил жителей новых регионов за решительность - РИА Новости, 30.09.2023
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00:05 30.09.2023 (обновлено: 00:42 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/reshitelnost-1899573169.html
Путин поблагодарил жителей новых регионов за решительность
Путин поблагодарил жителей новых регионов за решительность - РИА Новости, 30.09.2023
Путин поблагодарил жителей новых регионов за решительность
Президент России Владимир Путин в годовщину присоединения новых регионов обратился к их жителям, заявив, что благодаря их твердости и решительности Россия стала РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T00:05
2023-09-30T00:42
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в годовщину присоединения новых регионов обратился к их жителям, заявив, что благодаря их твердости и решительности Россия стала еще сильнее, и любые вызовы будут преодолены вместе. "Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей – спасибо вам за то, что несмотря на все испытания вы сберегли и передали свои детям любовь к отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности Россия стала еще сильнее. Мы – один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья. С днем воссоединения с Россией!" - сказал глава государства в видеообращении. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230905/putin-1894339074.html
россия
донецкая народная республика
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Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией
Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Общество
Путин поблагодарил жителей новых регионов за решительность

Путин поблагодарил жителей новых регионов за решительность и твердость

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в годовщину присоединения новых регионов обратился к их жителям, заявив, что благодаря их твердости и решительности Россия стала еще сильнее, и любые вызовы будут преодолены вместе.
"Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей – спасибо вам за то, что несмотря на все испытания вы сберегли и передали свои детям любовь к отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности Россия стала еще сильнее. Мы – один народ, и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья. С днем воссоединения с Россией!" - сказал глава государства в видеообращении.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Российские предприятия берут шефство над объектами в Донбассе, заявил Путин
5 сентября, 16:50
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинОбщество
 
 
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