https://ria.ru/20230930/posolstvo-1899577717.html
Посольство в Ливии рассказало о смешных предупреждениях США
Посольство в Ливии рассказало о смешных предупреждениях США - РИА Новости, 30.09.2023
Посольство в Ливии рассказало о смешных предупреждениях США
Предостережения США в адрес главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара и других лидеров от сближения с Москвой, вызывает смех, сообщается в... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T01:13
2023-09-30T01:13
2023-09-30T06:49
в мире
ливия
триполи
владимир путин
халифа хафтар
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Предостережения США в адрес главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара и других лидеров от сближения с Москвой, вызывает смех, сообщается в Telegram-канале посольства России в Триполи."Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер" , — говорится в публикации.Ранее соответствующее заявление распространил канал Al-Hadath со ссылкой на представителя Белого Дома.В четверг представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путин встретился с Хафтаром и обсудил с ним ситуацию в Ливии и регионе в целом.В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой — действует в Триполи. Второе — наделенное полномочиями палаты представителей — базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.
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в мире, ливия, триполи, владимир путин, халифа хафтар
В мире, Ливия, Триполи, Владимир Путин, Халифа Хафтар
Посольство в Ливии рассказало о смешных предупреждениях США
Нежелание США сближения Ливии с Москвой рассмешило посольство России в Триполи