https://ria.ru/20230930/porazhenie-1899624622.html

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районе Вербового

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районе Вербового - РИА Новости, 30.09.2023

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районе Вербового

Российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ возле Вербового в Запорожской области, уничтожив до 30 человек, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T14:02

2023-09-30T14:02

2023-09-30T16:54

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

запорожская область

сша

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ возле Вербового в Запорожской области, уничтожив до 30 человек, сообщили в Минобороны."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", — говорится в сводке.Потери ВСУ составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила семь атак украинских солдат возле Клещеевки, Марьинки, Водяного и Химика в ДНР. Помимо этого, российские подразделения поразили живую силу и технику ВСУ в районах Богдановки и Курдюмовки.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла огневое поражение солдатам ВСУ возле Степовой Новоселовки в Харьковской области.Потери противника составили:Кроме того, удалось поразить:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразила две атаки украинских штурмовых групп в районах Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. Помимо этого, российские бойцы поразили живую силу и технику ВСУ возле Кузьмино в Луганской Народной Республике и Григоровки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" отразила две атаки 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах Ровнополя в ДНР и Приютного в Запорожской области. Кроме того, российские подразделения нанесли огневое поражение штурмовым отрядам ВСУ возле Никольского в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 102 районах. В числе прочего удалось уничтожить три украинских склада боеприпасов возле Киселевки и Шляхового в Херсонской области, а также Краматорска в ДНР.В свою очередь, средства ПВО перехватили девять снарядов РСЗО "Ураган", один боеприпас РСЗО HIMARS и 25 беспилотников.

https://ria.ru/20230930/ugroza-1899593510.html

https://ria.ru/20230930/goroda-1899599677.html

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

https://ria.ru/20230930/zelenskiy-1899623789.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

https://ria.ru/20230927/grabezh-1898829389.html

донецкая народная республика

запорожская область

сша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о потерях ВСУ на Запорожском направлении Запорожское и Херсонское направление-Роман Кодрян, начальник пресс-центра группировки «Днепр» 2023-09-30T14:02 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, сша