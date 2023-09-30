https://ria.ru/20230930/porazhenie-1899624622.html
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районе Вербового
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районе Вербового - РИА Новости, 30.09.2023
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районе Вербового
Российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ возле Вербового в Запорожской области, уничтожив до 30 человек, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:02
2023-09-30T14:02
2023-09-30T16:54
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
запорожская область
сша
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ возле Вербового в Запорожской области, уничтожив до 30 человек, сообщили в Минобороны."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", — говорится в сводке.Потери ВСУ составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила семь атак украинских солдат возле Клещеевки, Марьинки, Водяного и Химика в ДНР. Помимо этого, российские подразделения поразили живую силу и технику ВСУ в районах Богдановки и Курдюмовки.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла огневое поражение солдатам ВСУ возле Степовой Новоселовки в Харьковской области.Потери противника составили:Кроме того, удалось поразить:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразила две атаки украинских штурмовых групп в районах Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. Помимо этого, российские бойцы поразили живую силу и технику ВСУ возле Кузьмино в Луганской Народной Республике и Григоровки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" отразила две атаки 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах Ровнополя в ДНР и Приютного в Запорожской области. Кроме того, российские подразделения нанесли огневое поражение штурмовым отрядам ВСУ возле Никольского в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 102 районах. В числе прочего удалось уничтожить три украинских склада боеприпасов возле Киселевки и Шляхового в Херсонской области, а также Краматорска в ДНР.В свою очередь, средства ПВО перехватили девять снарядов РСЗО "Ураган", один боеприпас РСЗО HIMARS и 25 беспилотников.
https://ria.ru/20230930/ugroza-1899593510.html
https://ria.ru/20230930/goroda-1899599677.html
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны РФ о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Запорожское и Херсонское направление-Роман Кодрян, начальник пресс-центра группировки «Днепр»
2023-09-30T14:02
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, США
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районе Вербового
Минобороны: российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районе Вербового
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ возле Вербового в Запорожской области, уничтожив до 30 человек, сообщили
в Минобороны.
«
"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", — говорится в сводке.
- до 30 человек;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- буксируемую гаубицу М119 производства США;
- артиллерийскую установку FH70 производства Великобритании;
- две гаубицы Д-30;
- гаубицу "Мста-Б".
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Группировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила семь атак украинских солдат возле Клещеевки
, Марьинки, Водяного и Химика в ДНР
. Помимо этого, российские подразделения поразили живую силу и технику ВСУ в районах Богдановки и Курдюмовки.
Потери противника составили:
- до 430 военнослужащих убитыми и ранеными;
- четыре боевые бронированные машины;
- два автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- артиллерийскую систему М777 производства США;
- самоходную артиллерийскую установку "Краб" производства Польши;
- самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
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Группировка войск "Запад" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла огневое поражение солдатам ВСУ возле Степовой Новоселовки в Харьковской области
.
Потери противника составили:
- до 20 военнослужащих;
- два автомобиля.
Кроме того, удалось поразить:
- артиллерийскую систему М777 производства США;
- орудие "Мста-Б";
- самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
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Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразила две атаки украинских штурмовых групп в районах Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР
. Помимо этого, российские бойцы поразили живую силу и технику ВСУ возле Кузьмино в Луганской Народной Республике и Григоровки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 50 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- гаубица Д-30.
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Группировка войск "Восток" отразила две атаки 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах Ровнополя в ДНР и Приютного в Запорожской области. Кроме того, российские подразделения нанесли огневое поражение штурмовым отрядам ВСУ возле Никольского в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- более 120 военнослужащих;
- два пикапа;
- артиллерийская система М777 производства США;
- самоходная артиллерийская установка "Краб" производства Польши.
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Российские войска продолжили наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- 40 военнослужащих;
- три автомобиля.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 102 районах. В числе прочего удалось уничтожить три украинских склада боеприпасов возле Киселевки и Шляхового в Херсонской области
, а также Краматорска
в ДНР.
В свою очередь, средства ПВО перехватили девять снарядов РСЗО "Ураган", один боеприпас РСЗО HIMARS и 25 беспилотников.
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