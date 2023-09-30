https://ria.ru/20230930/poezd-1899584032.html

В Бурятии две секции грузового поезда сошли с рельсов

В Бурятии две секции грузового поезда сошли с рельсов - РИА Новости, 30.09.2023

В Бурятии две секции грузового поезда сошли с рельсов

Две секции грузового поезда сошли с рельсов на 1069-м километре БАМ между поселком Нижнеангарск и городом Северобайкальск в Бурятии, сообщает региональный главк РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T05:47

2023-09-30T05:47

2023-09-30T06:05

происшествия

северобайкальск

россия

республика бурятия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 30 сен – РИА Новости. Две секции грузового поезда сошли с рельсов на 1069-м километре БАМ между поселком Нижнеангарск и городом Северобайкальск в Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. "В 05.07 (00.07 мск) от начальника смены ВСЖД в оперативную дежурную смену ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях - ред.) ГУ МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что на 1069-м км БАМ между населенным пунктом Нижнеангарск и городом Северобайкальск Северо-Байкальского района произошел сход двух секций локомотива грузового поезда", - говорится в сообщении. По данным спасателей, пострадавших нет, габарит по среднему пути не нарушен. "Задержки пассажирских поездов нет. Из города Северобайкальск готовится к выезду аварийно-восстановительный поезд", - отметили в ведомстве.Байкальская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, на место происшествия выехал и.о. Байкальского транспортного прокурора.

https://ria.ru/20230905/dtp-1894256614.html

северобайкальск

россия

республика бурятия

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происшествия, северобайкальск, россия, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)