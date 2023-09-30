https://ria.ru/20230930/otvetstvennost-1899632134.html

Лидер Восточного Тимора: США частично ответственны за ситуацию на Украине

Лидер Восточного Тимора: США частично ответственны за ситуацию на Украине - РИА Новости, 30.09.2023

Лидер Восточного Тимора: США частично ответственны за ситуацию на Украине

Президент Восточного Тимора и нобелевский лауреат мира Жозе Рамуш-Орта заявил, что США, как сверхдержава и лидер НАТО, частично несут ответственность за... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T15:09

2023-09-30T15:09

2023-09-30T15:09

в мире

сша

нато

украина

цены на нефть

восточный тимор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784478409_0:0:2883:1621_1920x0_80_0_0_1088b50d5d379948c943f4def9cbbde2.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Восточного Тимора и нобелевский лауреат мира Жозе Рамуш-Орта заявил, что США, как сверхдержава и лидер НАТО, частично несут ответственность за ситуацию на Украине. "США в случае с Украиной частично несут ответственность за сложившуюся ситуацию, потому что это сверхдержава, лидер НАТО... Как только США вмешались, европейцы тоже присоединились к поддержке Украины... и больше не могут оставаться лишь посредниками", - рассказал Рамуш-Орта в интервью изданию Nikkei Asia. Президент выразил опасения, что мир может дойти до опасной точки, после которой будут применены тактические ядерные удары. Кроме того, Рамуш-Орта прокомментировал взаимоотношения США и КНР, и отметил, что для Вашингтона лучшей демонстрацией лидерства в регионе было бы прекращение использования Тайваня с целью нанести удар Пекину.

https://ria.ru/20230930/pravitelstvo-1899616588.html

https://ria.ru/20230930/katastrofa-1899597985.html

сша

украина

восточный тимор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нато, украина, цены на нефть, восточный тимор