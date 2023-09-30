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Лидер Восточного Тимора: США частично ответственны за ситуацию на Украине
Лидер Восточного Тимора: США частично ответственны за ситуацию на Украине - РИА Новости, 30.09.2023
Лидер Восточного Тимора: США частично ответственны за ситуацию на Украине
Президент Восточного Тимора и нобелевский лауреат мира Жозе Рамуш-Орта заявил, что США, как сверхдержава и лидер НАТО, частично несут ответственность за... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T15:09
2023-09-30T15:09
2023-09-30T15:09
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Восточного Тимора и нобелевский лауреат мира Жозе Рамуш-Орта заявил, что США, как сверхдержава и лидер НАТО, частично несут ответственность за ситуацию на Украине. "США в случае с Украиной частично несут ответственность за сложившуюся ситуацию, потому что это сверхдержава, лидер НАТО... Как только США вмешались, европейцы тоже присоединились к поддержке Украины... и больше не могут оставаться лишь посредниками", - рассказал Рамуш-Орта в интервью изданию Nikkei Asia. Президент выразил опасения, что мир может дойти до опасной точки, после которой будут применены тактические ядерные удары. Кроме того, Рамуш-Орта прокомментировал взаимоотношения США и КНР, и отметил, что для Вашингтона лучшей демонстрацией лидерства в регионе было бы прекращение использования Тайваня с целью нанести удар Пекину.
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в мире, сша, нато, украина, цены на нефть, восточный тимор
В мире, США, НАТО, Украина, Цены на нефть, Восточный Тимор
Лидер Восточного Тимора: США частично ответственны за ситуацию на Украине
Президент Восточного Тимора: США частично ответственны за ситуацию на Украине