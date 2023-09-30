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Военнослужащих Бурятии наградили Орденами Мужества - РИА Новости, 30.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:59 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/orden-1899589095.html
Военнослужащих Бурятии наградили Орденами Мужества
Военнослужащих Бурятии наградили Орденами Мужества - РИА Новости, 30.09.2023
Военнослужащих Бурятии наградили Орденами Мужества
Встретившиеся в пятницу с президентом РФ Владимиром Путиным ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Иван Тарасов, старший сержант Виктор Хамаганов из 37-й гвардейской... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T07:59
2023-09-30T07:59
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
алексей цыденов
сергей шойгу
вооруженные силы рф
общество
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УЛАН-УДЭ, 30 сен – РИА Новости. Встретившиеся в пятницу с президентом РФ Владимиром Путиным ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Иван Тарасов, старший сержант Виктор Хамаганов из 37-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Бурятии награждены Орденами Мужества, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. Путин в пятницу встретился с участниками спецоперации, которые были удостоены государственных наград. "Наших бурятских героев вчера принял президент Владимир Владимирович Путин. Все военнослужащие из нашей 37-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады… Ефрейтор Алексей Ивлиев, старший сержант Виктор Хамаганов, рядовой Иван Тарасов награждены орденами Мужества. Как уже рассказывал, рядовой Иван Калашников награжден звездой Героя России", - написал Цыденов. По словам главы региона, Калашников не первый из 37-й бригады, кто награжден золотой звездой. Кроме того, он является двенадцатым Героем России из Бурятии с начала специальной военной операции. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное на южнодонецком направлении: пять российских бойцов под командованием замкомвзвода Ивана Калашникова отбили атаку 12 украинских штурмовиков и заставили их бежать. По словам Шойгу, Калашников принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по нему, а еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей. За мужество и профессионализм российские военнослужащие были удостоены высоких государственных наград, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230929/nagrazhdenie-1899333324.html
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россия, владимир путин, алексей цыденов, сергей шойгу, вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Алексей Цыденов, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Общество
Военнослужащих Бурятии наградили Орденами Мужества

Военнослужащих Бурятии наградили Орденами Мужества за сражение под Урожайным

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОрден Мужества
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Орден Мужества. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 30 сен – РИА Новости. Встретившиеся в пятницу с президентом РФ Владимиром Путиным ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Иван Тарасов, старший сержант Виктор Хамаганов из 37-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Бурятии награждены Орденами Мужества, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.
Путин в пятницу встретился с участниками спецоперации, которые были удостоены государственных наград.
Награждение военнослужащего
Сахалинских бойцов в зоне СВО наградили медалями "За храбрость"
Вчера, 05:15
"Наших бурятских героев вчера принял президент Владимир Владимирович Путин. Все военнослужащие из нашей 37-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады… Ефрейтор Алексей Ивлиев, старший сержант Виктор Хамаганов, рядовой Иван Тарасов награждены орденами Мужества. Как уже рассказывал, рядовой Иван Калашников награжден звездой Героя России", - написал Цыденов.
По словам главы региона, Калашников не первый из 37-й бригады, кто награжден золотой звездой. Кроме того, он является двенадцатым Героем России из Бурятии с начала специальной военной операции.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное на южнодонецком направлении: пять российских бойцов под командованием замкомвзвода Ивана Калашникова отбили атаку 12 украинских штурмовиков и заставили их бежать. По словам Шойгу, Калашников принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по нему, а еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей. За мужество и профессионализм российские военнослужащие были удостоены высоких государственных наград, сообщили в Минобороны.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Жителей Приморья наградят медалями за помощь землякам в зоне СВО
14 сентября, 12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинАлексей ЦыденовСергей ШойгуВооруженные силы РФОбщество
 
 
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