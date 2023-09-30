https://ria.ru/20230930/orden-1899589095.html

Военнослужащих Бурятии наградили Орденами Мужества

Военнослужащих Бурятии наградили Орденами Мужества - РИА Новости, 30.09.2023

Военнослужащих Бурятии наградили Орденами Мужества

Встретившиеся в пятницу с президентом РФ Владимиром Путиным ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Иван Тарасов, старший сержант Виктор Хамаганов из 37-й гвардейской... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T07:59

2023-09-30T07:59

2023-09-30T07:59

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

алексей цыденов

сергей шойгу

вооруженные силы рф

общество

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УЛАН-УДЭ, 30 сен – РИА Новости. Встретившиеся в пятницу с президентом РФ Владимиром Путиным ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Иван Тарасов, старший сержант Виктор Хамаганов из 37-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Бурятии награждены Орденами Мужества, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. Путин в пятницу встретился с участниками спецоперации, которые были удостоены государственных наград. "Наших бурятских героев вчера принял президент Владимир Владимирович Путин. Все военнослужащие из нашей 37-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады… Ефрейтор Алексей Ивлиев, старший сержант Виктор Хамаганов, рядовой Иван Тарасов награждены орденами Мужества. Как уже рассказывал, рядовой Иван Калашников награжден звездой Героя России", - написал Цыденов. По словам главы региона, Калашников не первый из 37-й бригады, кто награжден золотой звездой. Кроме того, он является двенадцатым Героем России из Бурятии с начала специальной военной операции. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное на южнодонецком направлении: пять российских бойцов под командованием замкомвзвода Ивана Калашникова отбили атаку 12 украинских штурмовиков и заставили их бежать. По словам Шойгу, Калашников принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по нему, а еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей. За мужество и профессионализм российские военнослужащие были удостоены высоких государственных наград, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230929/nagrazhdenie-1899333324.html

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россия, владимир путин, алексей цыденов, сергей шойгу, вооруженные силы рф, общество