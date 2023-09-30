https://ria.ru/20230930/naemniki-1899582601.html

NYT рассказала об эвакуации раненых американцев с Украины

NYT рассказала об эвакуации раненых американцев с Украины - РИА Новости, 30.09.2023

NYT рассказала об эвакуации раненых американцев с Украины

Госпиталь Пентагона в Германии начал принимать раненных на Украине американских наемников, сообщили обозреватели New York Times Дэйв Филиппс и Эрик Шмитт. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T05:00

2023-09-30T05:00

2023-09-30T07:55

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вооруженные силы украины

пентагон

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Госпиталь Пентагона в Германии начал принимать раненных на Украине американских наемников, сообщили обозреватели New York Times Дэйв Филиппс и Эрик Шмитт."Вооруженные силы (США. — Прим. Ред.) втихую приступили к лечению раненых американцев и других бойцов, эвакуированных с Украины, в своем региональном медицинском центре Ландштуль", — говорится в статье.Как отметили журналисты, сотни американцев, включая ветеранов, отправились воевать на Украину."Неизвестное число из них подстрелили, поразили артиллерией, подорвали на минах или иным образом ранили в бою. <…> Теперь Пентагон вмешался, чтобы предложить некоторым из них ту же помощь, которую он оказывает действующим американским военнослужащим", — уточнили в материале.Отмечается, что в военном госпитале находятся 14 американцев.Минобороны неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20230930/granitsa-1899579738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, германия, вооруженные силы украины, пентагон