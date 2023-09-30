Рейтинг@Mail.ru
NYT рассказала об эвакуации раненых американцев с Украины - РИА Новости, 30.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:00 30.09.2023 (обновлено: 07:55 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/naemniki-1899582601.html
NYT рассказала об эвакуации раненых американцев с Украины
NYT рассказала об эвакуации раненых американцев с Украины - РИА Новости, 30.09.2023
NYT рассказала об эвакуации раненых американцев с Украины
Госпиталь Пентагона в Германии начал принимать раненных на Украине американских наемников, сообщили обозреватели New York Times Дэйв Филиппс и Эрик Шмитт. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T05:00
2023-09-30T07:55
в мире
украина
сша
германия
вооруженные силы украины
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149228/25/1492282578_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_c30928b7150beeac0254e3dfd0b975fc.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Госпиталь Пентагона в Германии начал принимать раненных на Украине американских наемников, сообщили обозреватели New York Times Дэйв Филиппс и Эрик Шмитт."Вооруженные силы (США. — Прим. Ред.) втихую приступили к лечению раненых американцев и других бойцов, эвакуированных с Украины, в своем региональном медицинском центре Ландштуль", — говорится в статье.Как отметили журналисты, сотни американцев, включая ветеранов, отправились воевать на Украину."Неизвестное число из них подстрелили, поразили артиллерией, подорвали на минах или иным образом ранили в бою. &lt;…&gt; Теперь Пентагон вмешался, чтобы предложить некоторым из них ту же помощь, которую он оказывает действующим американским военнослужащим", — уточнили в материале.Отмечается, что в военном госпитале находятся 14 американцев.Минобороны неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20230930/granitsa-1899579738.html
украина
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149228/25/1492282578_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_25d1c5188f8438a03b198ef83c955194.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, германия, вооруженные силы украины, пентагон
В мире, Украина, США, Германия, Вооруженные силы Украины, Пентагон
NYT рассказала об эвакуации раненых американцев с Украины

NYT: госпиталь Пентагона в Германии принял 14 раненных на Украине американцев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНашивка с флагом США
Нашивка с флагом США - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Нашивка с флагом США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Госпиталь Пентагона в Германии начал принимать раненных на Украине американских наемников, сообщили обозреватели New York Times Дэйв Филиппс и Эрик Шмитт.
«
"Вооруженные силы (США. — Прим. Ред.) втихую приступили к лечению раненых американцев и других бойцов, эвакуированных с Украины, в своем региональном медицинском центре Ландштуль", — говорится в статье.
Как отметили журналисты, сотни американцев, включая ветеранов, отправились воевать на Украину.
"Неизвестное число из них подстрелили, поразили артиллерией, подорвали на минах или иным образом ранили в бою. <…> Теперь Пентагон вмешался, чтобы предложить некоторым из них ту же помощь, которую он оказывает действующим американским военнослужащим", — уточнили в материале.
Отмечается, что в военном госпитале находятся 14 американцев.
Минобороны неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Совместные учения войск НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
К границам с Украиной стянули дополнительные силы НАТО, пишут СМИ
02:34
 
В миреУкраинаСШАГерманияВооруженные силы УкраиныПентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала