https://ria.ru/20230930/naemniki-1899582601.html
NYT рассказала об эвакуации раненых американцев с Украины
NYT рассказала об эвакуации раненых американцев с Украины - РИА Новости, 30.09.2023
NYT рассказала об эвакуации раненых американцев с Украины
Госпиталь Пентагона в Германии начал принимать раненных на Украине американских наемников, сообщили обозреватели New York Times Дэйв Филиппс и Эрик Шмитт. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T05:00
2023-09-30T05:00
2023-09-30T07:55
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Госпиталь Пентагона в Германии начал принимать раненных на Украине американских наемников, сообщили обозреватели New York Times Дэйв Филиппс и Эрик Шмитт."Вооруженные силы (США. — Прим. Ред.) втихую приступили к лечению раненых американцев и других бойцов, эвакуированных с Украины, в своем региональном медицинском центре Ландштуль", — говорится в статье.Как отметили журналисты, сотни американцев, включая ветеранов, отправились воевать на Украину."Неизвестное число из них подстрелили, поразили артиллерией, подорвали на минах или иным образом ранили в бою. <…> Теперь Пентагон вмешался, чтобы предложить некоторым из них ту же помощь, которую он оказывает действующим американским военнослужащим", — уточнили в материале.Отмечается, что в военном госпитале находятся 14 американцев.Минобороны неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20230930/granitsa-1899579738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, германия, вооруженные силы украины, пентагон
В мире, Украина, США, Германия, Вооруженные силы Украины, Пентагон
NYT рассказала об эвакуации раненых американцев с Украины
NYT: госпиталь Пентагона в Германии принял 14 раненных на Украине американцев