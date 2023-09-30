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Московский зоопарк перейдет на осенний режим работы - РИА Новости, 30.09.2023
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10:12 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/moskva-1899601753.html
Московский зоопарк перейдет на осенний режим работы
Московский зоопарк перейдет на осенний режим работы - РИА Новости, 30.09.2023
Московский зоопарк перейдет на осенний режим работы
Московский зоопарк переходит на осенний режим работы, с 1 октября он будет работать с 9.00 до 19.00, сообщили в пресс-службе зоопарка. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T10:12
2023-09-30T10:12
общество
московский зоопарк
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Московский зоопарк переходит на осенний режим работы, с 1 октября он будет работать с 9.00 до 19.00, сообщили в пресс-службе зоопарка. "Световой день становится короче, Московский зоопарк уменьшает время работы на один час. С 1 октября актуальные часы работы: с 9.00 утра до 19.00 вечера. Вход будет закрываться в 18.00", - сказано в материале. Как добавили в пресс-службе, сейчас в зоопарке работает главный вход, а также новый вход из метро Баррикадная. "Сейчас в зоопарке "бархатный сезон". На улице еще тепло, а посетителей стало значительно меньше. Благодаря теплой осени еще фактически никто из животных не перешел во внутренние вольеры. Гуляют гориллы и орангутаны, жираф Самсон и тапир Сью, на пруду - фламинго и пеликаны", - добавили в сообщении. Кроме того, посетители могут увидеть новых животных и заглянуть на недавно открывшиеся экспозиции: Авиарий, Животные тропиков, Хижина змеелова. Из животных это муравьед Диего, бинтуронги. "У манула, символа Московского зоопарка, сейчас период зажировки. Это значит, что он часто гуляет по вольеру в поисках еды. И у посетителей есть большой шанс его увидеть. Большая панда Диндин со своей малышкой, которой на днях исполнился месяц, - сейчас во внутренних помещениях. Но активно гуляет самец Жуи. Его можно увидеть", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230924/panda-1898311212.html
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общество, московский зоопарк
Общество, Московский зоопарк
Московский зоопарк перейдет на осенний режим работы

Московский зоопарк перейдет на осенний режим и будет работать с 9.00 до 19.00

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПтицы в Московском зоопарке
Птицы в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Птицы в Московском зоопарке. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Московский зоопарк переходит на осенний режим работы, с 1 октября он будет работать с 9.00 до 19.00, сообщили в пресс-службе зоопарка.
"Световой день становится короче, Московский зоопарк уменьшает время работы на один час. С 1 октября актуальные часы работы: с 9.00 утра до 19.00 вечера. Вход будет закрываться в 18.00", - сказано в материале.
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Как добавили в пресс-службе, сейчас в зоопарке работает главный вход, а также новый вход из метро Баррикадная.
"Сейчас в зоопарке "бархатный сезон". На улице еще тепло, а посетителей стало значительно меньше. Благодаря теплой осени еще фактически никто из животных не перешел во внутренние вольеры. Гуляют гориллы и орангутаны, жираф Самсон и тапир Сью, на пруду - фламинго и пеликаны", - добавили в сообщении.
Кроме того, посетители могут увидеть новых животных и заглянуть на недавно открывшиеся экспозиции: Авиарий, Животные тропиков, Хижина змеелова. Из животных это муравьед Диего, бинтуронги.
"У манула, символа Московского зоопарка, сейчас период зажировки. Это значит, что он часто гуляет по вольеру в поисках еды. И у посетителей есть большой шанс его увидеть. Большая панда Диндин со своей малышкой, которой на днях исполнился месяц, - сейчас во внутренних помещениях. Но активно гуляет самец Жуи. Его можно увидеть", - подчеркнули в пресс-службе.
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ОбществоМосковский зоопарк
 
 
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