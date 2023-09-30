https://ria.ru/20230930/moskva-1899601753.html

Московский зоопарк перейдет на осенний режим работы

Московский зоопарк перейдет на осенний режим работы - РИА Новости, 30.09.2023

Московский зоопарк перейдет на осенний режим работы

Московский зоопарк переходит на осенний режим работы, с 1 октября он будет работать с 9.00 до 19.00, сообщили в пресс-службе зоопарка. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T10:12

2023-09-30T10:12

2023-09-30T10:12

общество

московский зоопарк

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Московский зоопарк переходит на осенний режим работы, с 1 октября он будет работать с 9.00 до 19.00, сообщили в пресс-службе зоопарка. "Световой день становится короче, Московский зоопарк уменьшает время работы на один час. С 1 октября актуальные часы работы: с 9.00 утра до 19.00 вечера. Вход будет закрываться в 18.00", - сказано в материале. Как добавили в пресс-службе, сейчас в зоопарке работает главный вход, а также новый вход из метро Баррикадная. "Сейчас в зоопарке "бархатный сезон". На улице еще тепло, а посетителей стало значительно меньше. Благодаря теплой осени еще фактически никто из животных не перешел во внутренние вольеры. Гуляют гориллы и орангутаны, жираф Самсон и тапир Сью, на пруду - фламинго и пеликаны", - добавили в сообщении. Кроме того, посетители могут увидеть новых животных и заглянуть на недавно открывшиеся экспозиции: Авиарий, Животные тропиков, Хижина змеелова. Из животных это муравьед Диего, бинтуронги. "У манула, символа Московского зоопарка, сейчас период зажировки. Это значит, что он часто гуляет по вольеру в поисках еды. И у посетителей есть большой шанс его увидеть. Большая панда Диндин со своей малышкой, которой на днях исполнился месяц, - сейчас во внутренних помещениях. Но активно гуляет самец Жуи. Его можно увидеть", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230924/panda-1898311212.html

https://ria.ru/20230919/moskva-1897141024.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московский зоопарк