https://ria.ru/20230930/mestorozhdenie-1899657621.html

В Лондоне эко-активисты протестуют против разработки крупного месторождения

В Лондоне эко-активисты протестуют против разработки крупного месторождения - РИА Новости, 30.09.2023

В Лондоне эко-активисты протестуют против разработки крупного месторождения

Сотни экологических активистов вышли на протесты в центре Лондона, выступая против решения властей одобрить освоение крупнейшего в стране неразработанного... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T18:35

2023-09-30T18:35

2023-09-30T18:35

в мире

лондон

северное море

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сотни экологических активистов вышли на протесты в центре Лондона, выступая против решения властей одобрить освоение крупнейшего в стране неразработанного месторождения нефти и газа Роузбанк, сообщили в субботу организаторы кампании по прекращению добычи ископаемого топлива StopRosebank. В среду Управление Северного моря Великобритании (NSTA) выдало согласие на освоение месторождения Роузбанк. Решение вызвало шквал критики со стороны как экологических организаций, так и ряда политиков. "Сотни на улице Лондона (протестуют - ред.) против одобрения правительством (разработки - ред.) нефтяного месторождения Роузбанк", - говорится в сообщении на официальной странице кампании в соцсети X. На видео, прикрепленном к сообщению, видно, как сотни человек шествуют от Трафальгарской площади по одной из центральных улиц Лондона. Они держат различные баннеры и плакаты и скандируют лозунги. Эко-активисты также собрались около здания министерства энергетической безопасности и климатической нейтральности, призывая правительство отменить свое решение. Отмечается, что всего запланировано 18 акций протеста. Ранее власти Британии сообщили о намерении выдать более сотни новых лицензий по добыче нефти и газа в Северном море в рамках плана по достижению энергетической независимости. Это вызвало критику многих экологических и природоохранных организаций.

https://ria.ru/20230924/marafon-1898311674.html

https://ria.ru/20230917/vorota-1896813049.html

лондон

северное море

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в мире, лондон, северное море