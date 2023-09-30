https://ria.ru/20230930/gur-1899586213.html

"Что с ним?" Украинцы пришли в ужас от фотографии главы ГУР Буданова

"Что с ним?" Украинцы пришли в ужас от фотографии главы ГУР Буданова - РИА Новости, 30.09.2023

"Что с ним?" Украинцы пришли в ужас от фотографии главы ГУР Буданова

Украинские пользователи соцсети X негативно оценили фотографию, которую глава ГУР Кирилл Буданов прикрепил к одной из своих публикаций. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T06:53

2023-09-30T06:53

2023-09-30T15:24

в мире

украина

кирилл буданов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинские пользователи соцсети X негативно оценили фотографию, которую глава ГУР Кирилл Буданов прикрепил к одной из своих публикаций."Почему он такой худой?" — спросил Dmytro."Что он всегда стоит как испуганный..." — отметил KozakTaras."У Буданова как будто какая-то незначительная стадия рахита", — отметил Марсік."Его на все фотки вставляют с помощью фотошопа?" — съязвил Gooze."Почему Буданов похож на фальшивую надувную мишень?" — поинтересовался fun day channel.В 2020 году Буданова назначили главой Службы внешней разведки Украины. Находясь в должности, он открыто призывал к милитаризации Украины, обвинял действующее киевское руководство страны в том, что именно оно виновато в тяжелом положении ВСУ. Одним из самых резонансных его высказываний стало обещание убивать россиян.

https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897343725.html

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в мире, украина, кирилл буданов, вооруженные силы украины