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Эсэсовец Хунка скрывается после скандала в парламенте Канады, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.09.2023
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06:14 30.09.2023 (обновлено: 15:30 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/esesovets-1899584678.html
Эсэсовец Хунка скрывается после скандала в парламенте Канады, сообщают СМИ
Эсэсовец Хунка скрывается после скандала в парламенте Канады, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.09.2023
Эсэсовец Хунка скрывается после скандала в парламенте Канады, сообщают СМИ
Украинский эсэсовец Ярослав Хунка и его семья скрываются после скандала в канадском парламенте, сообщил телеканал CBC со ссылкой на друга семьи Барб Бонанфан. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T06:14
2023-09-30T15:30
в мире
канада
ярослав хунка
владимир зеленский
джастин трюдо
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинский эсэсовец Ярослав Хунка и его семья скрываются после скандала в канадском парламенте, сообщил телеканал CBC со ссылкой на друга семьи Барб Бонанфан.&quot;Боятся показать лица&quot;, — отметила она.Собеседница канала добавила, что не знала об эсэсовском прошлом Хунки, а его семью, по словам Бонанфан, не осведомили о плане канадских властей устроить ему подобный прием в парламенте."Они думали, что он будет находиться в одной комнате (с Владимиром Зеленским. — Прим. ред.)", — добавила Бонанфан.На прошлой неделе разразился скандал из-за приглашения в канадский парламент в честь визита Зеленского 98-летнего Ярослава Хунки. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских, который в действительности оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина" — украинских националистов, не только сражавшихся с Красной армией, но и отметившихся зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за этот инцидент, а ответственность за приглашение Хунки взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, затем ушедший в отставку из-за скандала.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канадские власти обязаны сами предать правосудию эсэсовца или выдать его для суда в другую страну.
https://ria.ru/20230929/tryudo-1899365428.html
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в мире, канада, ярослав хунка, владимир зеленский, джастин трюдо
В мире, Канада, Ярослав Хунка, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо
Эсэсовец Хунка скрывается после скандала в парламенте Канады, сообщают СМИ

CBC: украинский эсэсовец Хунка и его семья скрываются из-за скандала

© Кадр трансляции телеканала CBCВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CBC
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинский эсэсовец Ярослав Хунка и его семья скрываются после скандала в канадском парламенте, сообщил телеканал CBC со ссылкой на друга семьи Барб Бонанфан.
«

"Боятся показать лица", — отметила она.

Собеседница канала добавила, что не знала об эсэсовском прошлом Хунки, а его семью, по словам Бонанфан, не осведомили о плане канадских властей устроить ему подобный прием в парламенте.
"Они думали, что он будет находиться в одной комнате (с Владимиром Зеленским. — Прим. ред.)", — добавила Бонанфан.
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На прошлой неделе разразился скандал из-за приглашения в канадский парламент в честь визита Зеленского 98-летнего Ярослава Хунки. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских, который в действительности оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина" — украинских националистов, не только сражавшихся с Красной армией, но и отметившихся зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за этот инцидент, а ответственность за приглашение Хунки взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, затем ушедший в отставку из-за скандала.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канадские власти обязаны сами предать правосудию эсэсовца или выдать его для суда в другую страну.
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В миреКанадаЯрослав ХункаВладимир ЗеленскийДжастин Трюдо
 
 
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