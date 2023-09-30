https://ria.ru/20230930/esesovets-1899584678.html

Эсэсовец Хунка скрывается после скандала в парламенте Канады, сообщают СМИ

Эсэсовец Хунка скрывается после скандала в парламенте Канады, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.09.2023

Эсэсовец Хунка скрывается после скандала в парламенте Канады, сообщают СМИ

Украинский эсэсовец Ярослав Хунка и его семья скрываются после скандала в канадском парламенте, сообщил телеканал CBC со ссылкой на друга семьи Барб Бонанфан. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T06:14

2023-09-30T06:14

2023-09-30T15:30

в мире

канада

ярослав хунка

владимир зеленский

джастин трюдо

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинский эсэсовец Ярослав Хунка и его семья скрываются после скандала в канадском парламенте, сообщил телеканал CBC со ссылкой на друга семьи Барб Бонанфан."Боятся показать лица", — отметила она.Собеседница канала добавила, что не знала об эсэсовском прошлом Хунки, а его семью, по словам Бонанфан, не осведомили о плане канадских властей устроить ему подобный прием в парламенте."Они думали, что он будет находиться в одной комнате (с Владимиром Зеленским. — Прим. ред.)", — добавила Бонанфан.На прошлой неделе разразился скандал из-за приглашения в канадский парламент в честь визита Зеленского 98-летнего Ярослава Хунки. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских, который в действительности оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина" — украинских националистов, не только сражавшихся с Красной армией, но и отметившихся зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за этот инцидент, а ответственность за приглашение Хунки взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, затем ушедший в отставку из-за скандала.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канадские власти обязаны сами предать правосудию эсэсовца или выдать его для суда в другую страну.

https://ria.ru/20230929/tryudo-1899365428.html

https://ria.ru/20230929/kanada-1899486575.html

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в мире, канада, ярослав хунка, владимир зеленский, джастин трюдо