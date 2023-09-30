Эсэсовец Хунка скрывается после скандала в парламенте Канады, сообщают СМИ
CBC: украинский эсэсовец Хунка и его семья скрываются из-за скандала
© Кадр трансляции телеканала CBCВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CBC
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинский эсэсовец Ярослав Хунка и его семья скрываются после скандала в канадском парламенте, сообщил телеканал CBC со ссылкой на друга семьи Барб Бонанфан.
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"Боятся показать лица", — отметила она.
Собеседница канала добавила, что не знала об эсэсовском прошлом Хунки, а его семью, по словам Бонанфан, не осведомили о плане канадских властей устроить ему подобный прием в парламенте.
"Они думали, что он будет находиться в одной комнате (с Владимиром Зеленским. — Прим. ред.)", — добавила Бонанфан.
На прошлой неделе разразился скандал из-за приглашения в канадский парламент в честь визита Зеленского 98-летнего Ярослава Хунки. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских, который в действительности оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина" — украинских националистов, не только сражавшихся с Красной армией, но и отметившихся зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за этот инцидент, а ответственность за приглашение Хунки взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, затем ушедший в отставку из-за скандала.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канадские власти обязаны сами предать правосудию эсэсовца или выдать его для суда в другую страну.