https://ria.ru/20230930/elektrosnabzhenie-1899608199.html

В брянском поселке Погар восстановили электроснабжение

В брянском поселке Погар восстановили электроснабжение - РИА Новости, 30.09.2023

В брянском поселке Погар восстановили электроснабжение

Электроснабжение в поселке Погар Брянской области, нарушенное после атаки со стороны Украины, восстановлено, сообщил РИА Новости глава администрации Погарского... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T11:08

2023-09-30T11:08

2023-09-30T11:08

происшествия

брянская область

украина

погарский район

александр богомаз

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Электроснабжение в поселке Погар Брянской области, нарушенное после атаки со стороны Украины, восстановлено, сообщил РИА Новости глава администрации Погарского района Сергей Цыганок. В ночь на субботу губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что энергоснабжение в поселке Погар нарушено в результате атаки украинских террористов, пострадавших нет. "Электроснабжение в Погаре восстановлено, работы проведены успешно, с 7.00 по местному времени свет уже был", - уточнил Цыганок.

https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899167294.html

брянская область

украина

погарский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянская область, украина, погарский район, александр богомаз