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В брянском поселке Погар восстановили электроснабжение - РИА Новости, 30.09.2023
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11:08 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/elektrosnabzhenie-1899608199.html
В брянском поселке Погар восстановили электроснабжение
В брянском поселке Погар восстановили электроснабжение - РИА Новости, 30.09.2023
В брянском поселке Погар восстановили электроснабжение
Электроснабжение в поселке Погар Брянской области, нарушенное после атаки со стороны Украины, восстановлено, сообщил РИА Новости глава администрации Погарского... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T11:08
2023-09-30T11:08
происшествия
брянская область
украина
погарский район
александр богомаз
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Электроснабжение в поселке Погар Брянской области, нарушенное после атаки со стороны Украины, восстановлено, сообщил РИА Новости глава администрации Погарского района Сергей Цыганок. В ночь на субботу губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что энергоснабжение в поселке Погар нарушено в результате атаки украинских террористов, пострадавших нет. "Электроснабжение в Погаре восстановлено, работы проведены успешно, с 7.00 по местному времени свет уже был", - уточнил Цыганок.
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брянская область
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происшествия, брянская область, украина, погарский район, александр богомаз
Происшествия, Брянская область, Украина, Погарский район, Александр Богомаз
В брянском поселке Погар восстановили электроснабжение

В поселке Погар восстановили электроснабжение, нарушенное после атаки ВСУ

© Pixabay / ehendelЛампочка
Лампочка - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© Pixabay / ehendel
Лампочка. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Электроснабжение в поселке Погар Брянской области, нарушенное после атаки со стороны Украины, восстановлено, сообщил РИА Новости глава администрации Погарского района Сергей Цыганок.
В ночь на субботу губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что энергоснабжение в поселке Погар нарушено в результате атаки украинских террористов, пострадавших нет.
"Электроснабжение в Погаре восстановлено, работы проведены успешно, с 7.00 по местному времени свет уже был", - уточнил Цыганок.
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ПроисшествияБрянская областьУкраинаПогарский районАлександр Богомаз
 
 
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