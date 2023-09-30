https://ria.ru/20230930/elektrosnabzhenie-1899608199.html
В брянском поселке Погар восстановили электроснабжение
В брянском поселке Погар восстановили электроснабжение - РИА Новости, 30.09.2023
В брянском поселке Погар восстановили электроснабжение
Электроснабжение в поселке Погар Брянской области, нарушенное после атаки со стороны Украины, восстановлено, сообщил РИА Новости глава администрации Погарского... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T11:08
2023-09-30T11:08
2023-09-30T11:08
происшествия
брянская область
украина
погарский район
александр богомаз
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Электроснабжение в поселке Погар Брянской области, нарушенное после атаки со стороны Украины, восстановлено, сообщил РИА Новости глава администрации Погарского района Сергей Цыганок. В ночь на субботу губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что энергоснабжение в поселке Погар нарушено в результате атаки украинских террористов, пострадавших нет. "Электроснабжение в Погаре восстановлено, работы проведены успешно, с 7.00 по местному времени свет уже был", - уточнил Цыганок.
https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899167294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, украина, погарский район, александр богомаз
Происшествия, Брянская область, Украина, Погарский район, Александр Богомаз
В брянском поселке Погар восстановили электроснабжение
В поселке Погар восстановили электроснабжение, нарушенное после атаки ВСУ