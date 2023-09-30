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Глава Росгвардии рассказал о первом спецподразделении - РИА Новости, 30.09.2023
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17:07 30.09.2023
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Глава Росгвардии рассказал о первом спецподразделении
Глава Росгвардии рассказал о первом спецподразделении - РИА Новости, 30.09.2023
Глава Росгвардии рассказал о первом спецподразделении
Глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов подразделений спецназа с профессиональным праздником, он отметил, что первым... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T17:07
2023-09-30T17:07
безопасность
москва
россия
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов подразделений спецназа с профессиональным праздником, он отметил, что первым спецподразделением войск правопорядка считается учебная рота, созданная для обеспечения безопасности Олимпиады-80 в Москве, сообщает пресс-служба ведомства. В России 30 сентября отмечается Днем образования Сил специального назначения войск национальной гвардии. "Виктор Золотов отметил, что первым спецподразделением войск правопорядка считается учебная рота специального назначения, созданная для обеспечения безопасности Олимпиады-80 в Москве. Спустя годы она стала легендарным отрядом спецназа "Витязь", на примере которого затем сформированы и другие части спецназа войск правопорядка", - говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.
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безопасность, москва, россия, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Москва, Россия, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Глава Росгвардии рассказал о первом спецподразделении

Глава Росгвардии: первое спецподразделение было создано к Олимпиаде-80

© РИА Новости / А. Князев | Перейти в медиабанкТоржественное открытие XXII Олимпийских игр в Москве 19 июля 1980 года
Торжественное открытие XXII Олимпийских игр в Москве 19 июля 1980 года - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / А. Князев
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Торжественное открытие XXII Олимпийских игр в Москве 19 июля 1980 года. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов подразделений спецназа с профессиональным праздником, он отметил, что первым спецподразделением войск правопорядка считается учебная рота, созданная для обеспечения безопасности Олимпиады-80 в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.
В России 30 сентября отмечается Днем образования Сил специального назначения войск национальной гвардии.
"Виктор Золотов отметил, что первым спецподразделением войск правопорядка считается учебная рота специального назначения, созданная для обеспечения безопасности Олимпиады-80 в Москве. Спустя годы она стала легендарным отрядом спецназа "Витязь", на примере которого затем сформированы и другие части спецназа войск правопорядка", - говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.
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БезопасностьМоскваРоссияВиктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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