https://ria.ru/20230930/bezopasnost-1899645547.html
Глава Росгвардии рассказал о первом спецподразделении
Глава Росгвардии рассказал о первом спецподразделении - РИА Новости, 30.09.2023
Глава Росгвардии рассказал о первом спецподразделении
Глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов подразделений спецназа с профессиональным праздником, он отметил, что первым... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T17:07
2023-09-30T17:07
2023-09-30T17:07
безопасность
москва
россия
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов подразделений спецназа с профессиональным праздником, он отметил, что первым спецподразделением войск правопорядка считается учебная рота, созданная для обеспечения безопасности Олимпиады-80 в Москве, сообщает пресс-служба ведомства. В России 30 сентября отмечается Днем образования Сил специального назначения войск национальной гвардии. "Виктор Золотов отметил, что первым спецподразделением войск правопорядка считается учебная рота специального назначения, созданная для обеспечения безопасности Олимпиады-80 в Москве. Спустя годы она стала легендарным отрядом спецназа "Витязь", на примере которого затем сформированы и другие части спецназа войск правопорядка", - говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.
https://ria.ru/20230512/nebo-1871260521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, россия, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Москва, Россия, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Глава Росгвардии рассказал о первом спецподразделении
Глава Росгвардии: первое спецподразделение было создано к Олимпиаде-80
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов подразделений спецназа с профессиональным праздником, он отметил, что первым спецподразделением войск правопорядка считается учебная рота, созданная для обеспечения безопасности Олимпиады-80 в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.
В России
30 сентября отмечается Днем образования Сил специального назначения войск национальной гвардии.
"Виктор Золотов отметил, что первым спецподразделением войск правопорядка считается учебная рота специального назначения, созданная для обеспечения безопасности Олимпиады-80 в Москве. Спустя годы она стала легендарным отрядом спецназа "Витязь", на примере которого затем сформированы и другие части спецназа войск правопорядка", - говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.
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