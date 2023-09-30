https://ria.ru/20230930/bezopasnost-1899645547.html

Глава Росгвардии рассказал о первом спецподразделении

Глава Росгвардии рассказал о первом спецподразделении - РИА Новости, 30.09.2023

Глава Росгвардии рассказал о первом спецподразделении

Глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов подразделений спецназа с профессиональным праздником, он отметил, что первым... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T17:07

2023-09-30T17:07

2023-09-30T17:07

безопасность

москва

россия

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574502679_0:785:2048:1937_1920x0_80_0_0_74dfb803df423ba22c24880e639d62a1.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов подразделений спецназа с профессиональным праздником, он отметил, что первым спецподразделением войск правопорядка считается учебная рота, созданная для обеспечения безопасности Олимпиады-80 в Москве, сообщает пресс-служба ведомства. В России 30 сентября отмечается Днем образования Сил специального назначения войск национальной гвардии. "Виктор Золотов отметил, что первым спецподразделением войск правопорядка считается учебная рота специального назначения, созданная для обеспечения безопасности Олимпиады-80 в Москве. Спустя годы она стала легендарным отрядом спецназа "Витязь", на примере которого затем сформированы и другие части спецназа войск правопорядка", - говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

https://ria.ru/20230512/nebo-1871260521.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, москва, россия, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)