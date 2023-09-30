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В Абхазии заявили об укреплении своих военных возможностей - РИА Новости, 30.09.2023
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03:34 30.09.2023 (обновлено: 07:13 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899581572.html
В Абхазии заявили об укреплении своих военных возможностей
В Абхазии заявили об укреплении своих военных возможностей - РИА Новости, 30.09.2023
В Абхазии заявили об укреплении своих военных возможностей
Абхазия в последнее время укрепляет свои военные возможности в связи с угрозой деструктивных сил в Грузии, постоянно заявляющих в ходе митингов "о возвращении... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T03:34
2023-09-30T07:13
в мире
абхазия
грузия
сергей шамба
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СУХУМ, 30 сен – РИА Новости. Абхазия в последнее время укрепляет свои военные возможности в связи с угрозой деструктивных сил в Грузии, постоянно заявляющих в ходе митингов "о возвращении Абхазии", заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба. В субботу Абхазия отмечает 30-летие победы в грузино-абхазской войне и независимости республики. Ранее в ходе митингов в Грузии оппозиция, кроме прочего, заявляла о желании "вернуть Абхазию". "У некоторых грузинских лидеров есть такая фантазия, что они могут силой решить данный вопрос (возвращения Абхазии - ред.). Если подойти к этому прагматично, то совершенно очевидно, что будет с Грузией. И нам нехорошо будет, конечно, но им совсем будет плохо. Поэтому здесь должно все-таки присутствовать понимание реальности", - сказал он, подчеркнув, что в последнее время Абхазия "укрепляет свои военные возможности".
https://ria.ru/20230929/abkhaziya-1899546732.html
https://ria.ru/20230906/pmr-1894519754.html
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в мире, абхазия, грузия, сергей шамба
В мире, Абхазия, Грузия, Сергей Шамба
В Абхазии заявили об укреплении своих военных возможностей

Шамба: Абхазия укрепляет военные возможности из-за деструктивных сил в Грузии

© РИА Новости / Владимир Попов | Перейти в медиабанкВид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме
Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Владимир Попов
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Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 30 сен – РИА Новости. Абхазия в последнее время укрепляет свои военные возможности в связи с угрозой деструктивных сил в Грузии, постоянно заявляющих в ходе митингов "о возвращении Абхазии", заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба.
В субботу Абхазия отмечает 30-летие победы в грузино-абхазской войне и независимости республики.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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Ранее в ходе митингов в Грузии оппозиция, кроме прочего, заявляла о желании "вернуть Абхазию".
"У некоторых грузинских лидеров есть такая фантазия, что они могут силой решить данный вопрос (возвращения Абхазии - ред.). Если подойти к этому прагматично, то совершенно очевидно, что будет с Грузией. И нам нехорошо будет, конечно, но им совсем будет плохо. Поэтому здесь должно все-таки присутствовать понимание реальности", - сказал он, подчеркнув, что в последнее время Абхазия "укрепляет свои военные возможности".
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В миреАбхазияГрузияСергей Шамба
 
 
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