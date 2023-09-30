https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899581572.html

В Абхазии заявили об укреплении своих военных возможностей

В Абхазии заявили об укреплении своих военных возможностей - РИА Новости, 30.09.2023

В Абхазии заявили об укреплении своих военных возможностей

Абхазия в последнее время укрепляет свои военные возможности в связи с угрозой деструктивных сил в Грузии, постоянно заявляющих в ходе митингов "о возвращении... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T03:34

2023-09-30T03:34

2023-09-30T07:13

в мире

абхазия

грузия

сергей шамба

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СУХУМ, 30 сен – РИА Новости. Абхазия в последнее время укрепляет свои военные возможности в связи с угрозой деструктивных сил в Грузии, постоянно заявляющих в ходе митингов "о возвращении Абхазии", заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба. В субботу Абхазия отмечает 30-летие победы в грузино-абхазской войне и независимости республики. Ранее в ходе митингов в Грузии оппозиция, кроме прочего, заявляла о желании "вернуть Абхазию". "У некоторых грузинских лидеров есть такая фантазия, что они могут силой решить данный вопрос (возвращения Абхазии - ред.). Если подойти к этому прагматично, то совершенно очевидно, что будет с Грузией. И нам нехорошо будет, конечно, но им совсем будет плохо. Поэтому здесь должно все-таки присутствовать понимание реальности", - сказал он, подчеркнув, что в последнее время Абхазия "укрепляет свои военные возможности".

https://ria.ru/20230929/abkhaziya-1899546732.html

https://ria.ru/20230906/pmr-1894519754.html

абхазия

грузия

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в мире, абхазия, грузия, сергей шамба