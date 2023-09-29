https://ria.ru/20230929/zhile-1899500517.html

ФРТ: 500 дольщиков в РФ получат жилье по итогам последней недели сентября

ФРТ: 500 дольщиков в РФ получат жилье по итогам последней недели сентября - РИА Новости, 29.09.2023

ФРТ: 500 дольщиков в РФ получат жилье по итогам последней недели сентября

Более 500 обманутых дольщиков в регионах России получат жилье по итогам последней недели сентября, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:39

2023-09-29T16:39

2023-09-29T16:39

россия

фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)

жилье

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более 500 обманутых дольщиков в регионах России получат жилье по итогам последней недели сентября, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий. "Более 500 пострадавших дольщиков будут восстановлены в правах по итогам последней недели сентября. Сейчас задан очень хороший темп по вводам объектов в регионах. Например, среди лидеров по решению проблемы – Москва, Ленинградская и Московская области", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора ППК "Фонд развития территорий" Константина Тимофеева. В нем отметается, что за последнюю неделю сентября еще несколько домов, ранее признанных проблемными, были введены в эксплуатацию за счет федеральных механизмов. Так, указывается в сообщении, в Подмосковье сдали два дома в ЖК "Малая Истра" в Истринском городском округе. Общая площадь двух четырехэтажных корпусов (№ 20 и 22) составляет почти 12,9 тысячи квадратных метров. В них расположены 172 квартиры. Ключи получат 136 пострадавших граждан. В сообщении напоминается, что наблюдательный совет Фонда развития территорий рассмотрел 15 домов ЖК "Малая Истра" ООО "Компания Промсервис" в апреле 2021 года. Восемь домов решили достроить. Ранее были введены пять корпусов этого жилого комплекса, квартиры в которых получили 462 дольщика. Сейчас в работе регионального фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства остается один дом - № 31. Его планируется сдать в октябре текущего года. В отношении семи домов ЖК "Малая Истра" приняли решение о выплате компенсаций, их получили 475 человек. Еще один долгострой введен в эксплуатацию в Дмитровском городском округе. Это корпус № 3 жилого комплекса "Пятиречье". Общая площадь трехсекционного 14-этажного дома составляет 24,9 тысячи квадратных метров. Ключи от квартир в нем получат 320 пострадавших дольщиков, отмечается в пресс-релизе. Наблюдательный совет фонда принял решение о завершении строительства ЖК "Пятиречье" бывшего застройщика ООО "Тирос-Инвест" в июне 2021 года. В настоящее время продолжаются работы по строительству первого корпуса. Квартиры в нем будут переданы 206 обманутым дольщикам. Также, указывается в сообщении, с применением федеральных механизмов ввели в эксплуатацию ранее проблемный дом бывшего застройщика ООО СПФ "Черов и К" в микрорайоне Ильинка в Якутске (блок-секция Г-2). Квартиры в нем получат 49 человек. В конце прошлого года в Якутске был сдан первый объект данного застройщика-банкрота (блок-секция Г-1). Квартиры в нем передали 41 пострадавшему дольщику. "Минстрой России реализует ряд мер, которые направлены на то, чтобы понятие "обманутый дольщик" ушло в историю и больше никогда не появлялось. Новые жилые проекты реализуются с использованием проектного финансирования и счетов эскроу, что защищает граждан, которые покупают квартиры по договорам долевого участия. По объектам, где были нарушены права граждан, вопрос решается с применением механизмов как федерального фонда, так и регионов. Благодаря этому с начала 2023 года количество проблемных объектов сократилось на четверть", — цитирует пресс-служба фонда замминистра строительства и ЖКХ РФ Никиту Стасишина. Всего в 2019-2023 годах общими усилиями Фонда развития территорий и регионов помощь получили более 183 тысяч граждан, пострадавших от действий застройщиков. Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" создана путем объединения Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. К целям деятельности фонда относятся создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, сокращение жилищного фонда, непригодного для проживания.

https://ria.ru/20230905/ibk-1894268262.html

https://realty.ria.ru/20230816/zhile-1890358693.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков), жилье