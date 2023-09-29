https://ria.ru/20230929/zemletryasenie-1899326625.html
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 29.09.2023
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали сейсмологи в пятницу у побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T02:16
2023-09-29T02:16
2023-09-29T02:16
происшествия
итуруп
курильские острова
тихий океан
елена семенова
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали сейсмологи в пятницу у побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,7 произошло 29 сентября в 4.40 (20.40 мск четверга). Эпицентр находился в Тихом океане в 123 километрах юго-восточнее острова Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 66 километров", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Сахалинской области, землетрясение силой до трех баллов ощутили жители города Курильска, сел Рейдово и Китовое на Итурупе. "По предварительной информации жертв и разрушений нет. В настоящее время рабочие группы проводят обследование жилого фонда и объектов ЖКХ", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230918/zemletryasenie-1897102783.html
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происшествия, итуруп, курильские острова, тихий океан, елена семенова, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Итуруп, Курильские острова, Тихий океан, Елена Семенова, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7
Филиал РАН: у побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7